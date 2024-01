https://sputniknews.lat/20240129/revelan-que-un-82-de-peruanos-desaprueba-la-gestion-de-la-presidenta-boluarte-1147819986.html

Revelan que un 82% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte

Revelan que un 82% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte

LIMA (Sputnik) — Un 82% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte, reveló un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Peruanos... 29.01.2024, Sputnik Mundo

En un sondeo realizado por el IEP en diciembre de 2023, la desaprobación ciudadana de la presidenta ascendía al 84%, mientras que la aprobación era de un 9% y un 7% no emitía opinión. Por su parte, la encuesta del 29 de enero del IEP reveló que el Congreso legislativo tiene una aprobación del 5%, mientras que un 90% de ciudadanos lo desaprueba y un 5% no emite opinión. Respecto a un sondeo realizado en diciembre de 2023 por el IEP, el Congreso mantiene el mismo nivel de aprobación, mientras que la desaprobación en ese entonces era del 91% y un 4% no emitía opinión. Por otro lado, el sondeo señala que un 66% de ciudadanos considera que la situación del país está peor que hace 12 meses, mientras que un 23% considera que sigue igual y un 8% piensa que mejoró.

