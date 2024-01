https://sputniknews.lat/20240130/gustavo-petro-pedira-indemnizacion-en-litigio-contra-exmandatario-pastrana-1147846576.html

Gustavo Petro pedirá indemnización en litigio contra exmandatario Pastrana

BOGOTÁ (Sputnik) — El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, anunció, en un comunicado de prensa, que solicitará una indemnización por los prejuicios morales...

"En la querella contra el expresidente Andres Pastrana, pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas. La indemnización por perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social", anunció. El mandatario se presentó en el edificio central de la Fiscalía General de la Nación -órgano encargado de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes de Colombia- para una audiencia de conciliación. "He acudido al búnker de la Fiscalía a defender la honra y buen nombre de mi Gobierno. Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún a riesgo de nuestra propia vida", afirmó. Esta audiencia es el primer paso de la denuncia penal que interpuso el mandatario colombiano luego de que el 28 de noviembre Pastrana escribiera en su cuenta de X: "Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otra cosa que la fusión del Gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total". Una vez conocida la denuncia, Pastrana acusó al Gobierno de querer silenciarlo por vías legales. "En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este Gobierno. No me callará", sentenció. Pastrana fue el artífice del fracasado proceso de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a principios de siglo y ha sido mencionado por su cercanía al pederasta Jeffrey Epstein.

