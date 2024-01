https://sputniknews.lat/20240131/critican-a-biden-por-ir-demasiado-tarde-al-accidente-quimico-en-ohio-1147884665.html

Critican a Biden por demorarse un año para visitar el accidente químico en Ohio

Critican a Biden por demorarse un año para visitar el accidente químico en Ohio

Un año después del descarrilamiento de un tren con toneladas de productos químicos tóxicos y cancerígenos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará... 31.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-31T23:30+0000

2024-01-31T23:30+0000

2024-01-31T23:32+0000

internacional

ohio

joe biden

donald trump

política

eeuu

partido republicano (eeuu)

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/01/1136323743_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_169467122d1450fa1522b5689200bd4e.jpg

Un alto funcionario de la Casa Blanca anunció este miércoles el viaje de Biden, quien discutirá en la pequeña comunidad de Ohio la respuesta de su Administración al accidente y la seguridad ferroviaria. No se ha anunciado una fecha exacta, reportó el diario estadounidense.El accidente del 3 de febrero de 2023 de un tren de la empresa Norfolk Southern Corp que transportaba productos químicos tóxicos desencadenó una tormenta política y medioambiental que provocó duras críticas contra Biden por no viajar a la región de forma inmediata. The Washington Times recordó que, en el pasado, representantes republicanos dijeron que era una prueba de que el presidente supuestamente no se preocupa por los estadounidenses de clase trabajadora en un área fácilmente ganada por el expresidente Donald Trump en las elecciones de 2020.Ohio se considera un estado clave para la elección de noviembre próximo, junto Michigan y Pensilvania, otros dos estados críticos para los comicios de este año, en los que Biden busca reelegirse. El propio Trump, favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano, visitó East Palestine poco después del descarrilamiento y dijo en ese momento que Biden había "abandonado" la ciudad. También criticó al presidente demócrata por viajar a Ucrania semanas después del accidente, diciendo que era una "bofetada en la cara" para los habitantes de esa localidad de Ohio, afirmó el periódico de la capital estadounidense.Durante un viaje a Florida en septiembre pasado, ocho meses después del accidente, The Washington Times preguntó a Biden por qué no había visitado la ciudad en apuros. "Bueno, no he tenido ocasión de ir a East Palestine", dijo Biden desde Live Oak, Florida, tras el paso del huracán Idalia. "Están pasando muchas cosas aquí, y no he podido ir"."Estaba pensando si iría a East Palestine esta semana, pero me recordaron que tengo que [viajar] literalmente por todo el mundo", añadió, señalando que tenía próximos viajes a India y Vietnam.Tras el accidente, los habitantes de East Palestine denunciaron dolores de cabeza, olores persistentes y muerte de animales. El tren transportaba sustancias químicas, entre ellas cloruro de vinilo, un carcinógeno, además de que el accidente provocó un incendio devastador.Las autoridades evacuaron temporalmente la zona y llevaron a cabo una liberación controlada de humos peligrosos para evitar una explosión aún mayor de la carga del tren.Norfolk Southern aceptó pagar las tareas de limpieza e informó de un coste de 387 millones de dólares relacionado con el descarrilamiento durante el primer trimestre del año pasado, según los documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

https://sputniknews.lat/20240129/la-debilidad-y-capitulacion-trump-arremete-contra-biden-tras-ataque-a-base-militar-de-eeuu-1147811387.html

https://sputniknews.lat/20230215/cloruro-de-vinilo-por-que-es-peligroso-este-gas-esparcido-tras-un-accidente-en-ohio--1135774679.html

ohio

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ohio, joe biden, donald trump, política, eeuu, partido republicano (eeuu), sociedad