https://sputniknews.lat/20240131/eeuu-reconoce-que-kiev-debe-hacer-reformas-esenciales-para-que-siga-recibiendo-ayuda-1147884352.html

EEUU reconoce que Kiev debe hacer "reformas esenciales" para que siga recibiendo ayuda

EEUU reconoce que Kiev debe hacer "reformas esenciales" para que siga recibiendo ayuda

WASHINGTON (Sputnik) — Ucrania tiene que hacer reformas esenciales si quiere que la asistencia estadounidense fluya en forma ininterrumpida al país, advirtió... 31.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-31T20:40+0000

2024-01-31T20:40+0000

2024-01-31T20:40+0000

internacional

ucrania

eeuu

janet yellen

departamento del tesoro de eeuu

📰 suministro de armas a ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/106872/22/1068722233_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_c98f0077ca0db23a0cda8b37d3c019d4.jpg

Yellen hizo estas declaraciones antes de una reunión bilateral con los vicepresidentes ejecutivos de la Unión Europea (UE), Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis, en momentos en que la ayuda norteamericana a Kiev está congelada en el Congreso por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos. La secretaria del Tesoro subrayó que Ucrania tiene que desempeñar su rol en lo que respecta a la ayuda estadounidense, así como el Congreso de Estados Unidos hizo su parte a la hora de canalizar la asistencia financiera a Kiev. "Como ha dicho el presidente Zelenski, nuestro apoyo no es caridad, es inversión en la seguridad nacional de Estados Unidos, en la seguridad de Europa y en el sistema internacional basado en normas que nos beneficia a todos", señaló Yellen.En ese sentido, consideró que "el Congreso debe actuar rápidamente para proporcionar apoyo a Ucrania, incluso mediante ayuda presupuestaria directa". "No actuar (...) tendría consecuencias impensables no solo para Ucrania, sino también para nuestra seguridad colectiva", añadió. Yellen dijo que Washington, junto con la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE, han proporcionado más de 54.000 millones de dólares en apoyo presupuestario directo a Ucrania desde 2022. Actualmente, la Administración Biden mantiene negociaciones con los republicanos de la Cámara de Representantes para descongelar un nuevo paquete de ayuda militar valuado en unos 106.000 millones de dólares, de los cuales 61.400 millones de dólares serían destinados a Ucrania y 14.300 millones a Israel.

https://sputniknews.lat/20240131/eeuu-participara-en-las-investigaciones-por-presunta-corrupcion-en-ucrania--1147855286.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, eeuu, janet yellen, departamento del tesoro de eeuu, 📰 suministro de armas a ucrania