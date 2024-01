https://sputniknews.lat/20240131/eeuu-participara-en-las-investigaciones-por-presunta-corrupcion-en-ucrania--1147855286.html

EEUU participará en las investigaciones por corrupción en Ucrania

Ucrania y Estados Unidos han firmado memorandos de cooperación para investigar los casos de uso indebido de los fondos proporcionados por Washington a Kiev... 31.01.2024, Sputnik Mundo

internacional

ucrania

eeuu

corrupción

política

departamento de defensa de eeuu

"La Fiscalía Especializada Anticorrupción, el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han firmado memorandos de entendimiento... Las partes esperan que los memorandos garanticen una estrecha cooperación y una rápida interacción entre las autoridades pertinentes de Ucrania y Estados Unidos en las investigaciones conjuntas sobre el posible uso indebido de los fondos asignados por el Gobierno de Estados Unidos para ayudar al pueblo ucraniano", detalló la Fiscalía. En un nuevo informe de auditoría de principios de este mes, la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa afirmó que el Pentágono no había realizado un seguimiento adecuado de más de 1.000 millones de dólares en armas enviadas a Ucrania. La auditoría no abordó la cuestión de si se había desviado ayuda militar a Kiev.La semana pasada, el Secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró que Estados Unidos no había visto "ninguna prueba creíble" de que la ayuda militar estadounidense a Ucrania se hubiera utilizado indebidamente o se hubiera desviado. Los republicanos del Congreso han presionado al presidente Joe Biden para que mejore la supervisión de las armas por valor de miles de millones que su Administración entregó a Kiev, mientras la Casa Blanca lucha por conseguir que el Congreso apruebe más fondos para Ucrania, que actualmente están agotados.La corrupción en Ucrania es una realidad latente. El pasado 23 de diciembre, las autoridades ucranianas informaron que encontraron una trama de compra fraudulenta de proyectiles de artillería, que suponía una malversación valuada en casi 40 millones de dólares.Este nuevo caso de corrupción fue reconocido por el propio Ministerio de Defensa y por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), en momentos en que la falta de transparencia es una de las principales trabas que tiene Kiev para ingresar a la Unión Europea (UE).De acuerdo con información oficial de la Defensa ucraniana, una agencia de compras militares de reciente creación firmó un contrato que estipulaba precios significativamente más baratos. Sin embargo, el pago de los proyectiles se realizó según los acuerdos previos establecidos, lo que supuso un sobrepago de casi 40 millones de dólares en cuentas pertenecientes a empresas intermediarias de la adquisición de las municiones.

