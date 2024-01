https://sputniknews.lat/20240116/lo-dijimos-en-serio-eeuu-reitera-que-no-tiene-previsto-otro-paquete-militar-para-ucrania-1147449998.html

"Lo dijimos en serio": EEUU reitera que no tiene previsto otro paquete militar para Ucrania

"Lo dijimos en serio": EEUU reitera que no tiene previsto otro paquete militar para Ucrania

El coordinador de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, John Kirby, aseguró una vez más que Washington ya no tiene previsto otorgar más fondos para... 16.01.2024, Sputnik Mundo

Dos días antes, el Pentágono reconoció que ya no puede extraer armamento de sus arsenales para enviarlo a Kiev, pues se agotaron todos los fondos que utiliza para, después, reponer dicho material militar. "No tenemos más fondos de reposición, por lo que en este momento no anticipo ningún nuevo anuncio de la PDA [Autoridad Presidencial de Reducción de Fondos] en términos de nuevas capacidades, razón por la que continuaremos trabajando estrechamente con el Congreso y los instaremos a aprobar los fondos suplementarios", dijo en aquella ocasión el vocero del Ministerio de Defensa del país norteamericano, Pat Ryder.Actualmente, la Administración Biden mantiene negociaciones con los republicanos de la Cámara de Representantes para descongelar un nuevo paquete de ayuda militar valuado en unos 106.000 millones de dólares, de los cuales 61.400 millones de dólares serían destinados a Ucrania y 14.300 millones a Israel. Sin embargo, el ala republicana se niega a aprobar el paquete si el Gobierno de Biden no establece medidas más duras para evitar que los migrantes entren de forma irregular a suelo estadounidense. También alegan que faltan mecanismos que velen por la transparencia del verdadero uso que se le da al dinero norteamericano cuando llega a Ucrania. "Lo que la Administración Biden parece estar pidiendo son miles de millones de dólares adicionales sin una supervisión adecuada, sin una estrategia clara para ganar y sin ninguna de las respuestas que creo que se le deben al pueblo estadounidense", dijo recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un legislador republicano que, a diferencia de algunos de sus colegas de línea más radical, se muestra partidario de aumentar la ayuda.Biden aprobó otros 200 millones de dólares en ayuda el 12 de diciembre, pero advirtió que sin financiación suplementaria, se llegaría "rápidamente" al final de la capacidad para ayudar al Gobierno de Volodímir Zelenski.

