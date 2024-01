https://sputniknews.lat/20240201/el-acuerdo-entre-el-mercosur-y-la-ue-habria-fracasado-por-culpa-de-una-narrativa-europea-1147887294.html

El acuerdo entre el Mercosur y la UE habría fracasado por culpa de una "narrativa europea"

El fracaso de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) se explica en parte por una 'narrativa' construida por productores agrícolas... 01.02.2024

américa latina

paraguay

unión europea (ue)

mercosur

brasil

santiago peña

luiz inacio lula da silva

tratado de libre comercio (tlc)

acuerdo comercial

📈 mercados y finanzas

Las últimas declaraciones del vocero de la Comisión Europea, Eric Mamer, acerca de que "no están dadas las condiciones" para firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur volvieron a sembrar dudas sobre el tratado, que se negocia desde hace más de dos décadas pero parece cada vez más lejano.En diálogo con Sputnik, el consultor económico Víctor Benítez González atribuyó el fracaso de las negociaciones a las "presiones internas" que la Unión Europea ha tenido por parte de los productores agrícolas franceses, que han resistido el acuerdo desde el principio bajo la premisa de que los productos agropecuarios del Mercosur competirán de forma "desleal" con los locales.El analista afirmó que esa "narrativa europea" se contrapone con una "narrativa" del Mercosur, muy defendida por los productores paraguayos, que reclama que "los europeos destruyeron su medio ambiente y ahora nos imponen sus normas, muy estrictas".Para Paz Castaing, las exigencias ambientales exigidas por la parte europea "son una barrera paraancelaria para impedir" que el acuerdo entre en vigencia y "promovidas por los mismos grupos que desde el inicio han impedido la concreción del acuerdo"."Europa dice 'te voy a comprar tu carne si me puedes dar la trazabilidad de origen de esa vaca pero si esa vaca salió de la zona X, al lado del río Z, donde mi satélite dice que hace 10 años había bosque y hoy no, entonces no te la compro'", ilustró el consultor económico.En ese sentido, el analista explicó que los productores paraguayos son especialmente reacios a aceptar esta trazabilidad, asegurando que la normativa europea lesiona la "soberanía" paraguaya. Sin embargo, el rechazo a estos requisitos no abarca solo a Paraguay, ya que también encuentra resistencia en los demás socios del bloque, especialmente Brasil.Paz Castaing, por su parte, consideró que la normativa europea "no es imposible de cumplir" para el Mercosur pero señaló que "cuando Lula hace un tiempo estaba incluso meditando la posibilidad de aceptarlas con algunas modificaciones y suscribir el acuerdo fue cuando aparecieron las medidas proteccionistas para los productores agrícolas europeos".En ese sentido, el experto subrayó que si bien "hay sectores muy fuertes de la economía europea que sí quieren el acuerdo", la negociación se estancó por la pugna con estos sectores agrícolas. Si bien evitó asegurar que el acuerdo está definitivamente caído, admitió que sí "está en un momento de paralización y retroceso".Tanto Benítez González como Paz Castaing sostuvieron que, en alternativa al mercado europeo, el Mercosur puede centrarse en las negociaciones con dos socios comerciales que asoman con importancia y con los que hay negociaciones en curso: Singapur y Emiratos Árabes Unidos."La salvación es Singapur", enfatizó Benítez González, destacando que el país asiático se ha consolidado como "un trader [negociador] enorme" que puede ser clave para adquirir productos del Mercosur y luego intercambiarlos con otros países. Esa fórmula sería clave para que Paraguay pudiera acceder al mercado de China, con quien no mantiene relaciones diplomáticas por su reconocimiento a Taiwán.Paz Castaing valoró la importancia crucial que el mercado asiático y el Pacífico en general tienen para el Mercosur, un destino para el que también será clave el canal biocéanico que conecta el oeste de Brasil y Paraguay con la costa pacífica.

paraguay

unión europea (ue)

brasil

francia

