El Mercosur tiene un "nuevo equilibrio", pero es más "frío" con relación a la Unión Europea

La primera cumbre de cancilleres del Mercosur del año, por primera vez con el Gobierno de Javier Milei en la mesa, dejó "mucho que desear" por su falta de... 26.01.2024, Sputnik Mundo

A pesar de que la Unión Europea manifestó su intención de cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur en febrero y de que el encuentro en Asunción de cancilleres del bloque sudamericano marcó la firma como una "prioridad", la declaración emitida tras la cumbre del 24 de enero parece volver a "enfriar" la firma, advirtió a Sputnik el analista internacional Ignacio Bartesaghi.Luego de la reunión de cancilleres realizada en la capital de Paraguay, Bartesaghi explicó que el acuerdo debía tener a la firma del Tratado de Libre Comercio que se negocia desde hace años como elemento central, postergando otros aspectos "a futuro" del bloque comercial. Sin embargo, lamentó que lo expresado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia no colmó las expectativas.En efecto, la declaración de los cancilleres no ahonda en el estado de las negociaciones con Bruselas ni plantea plazos concretos para el avance de una negociación que lleva más de dos décadas y que en 2019 incluyó la firma de un tratado cuyos términos nunca terminaron de ser ratificado por los bloques.Para Bartesaghi, la falta de términos más contundentes sobre el acuerdo en la declaración de los cancilleres parece evidenciar que "todavía no está cerrada la negociación intra Mercosur" sobre los términos del acuerdo propuestos por Europa.Según el analista, la reticencia europea a firmar el acuerdo no es el único escollo para que se avance en la firma, ya que todavía parecen haber diferencias a la interna del bloque, especialmente en lo que respecta a Brasil. "Todavía hay una cuestión de desinterés político: en el fondo habría que preguntarse si Brasil realmente quiere este acuerdo, si el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, quiere este acuerdo", apuntó.A eso se suman los obstáculos que para el Mercosur significan las exigencias ambientales de la Unión Europea para los productos originarios del bloque sudamericano, defendidas especialmente por Francia. Bartesaghi reconoció que los estándares ambientales de Bruselas "son un problema para Brasil pero también para Argentina e incluso para Paraguay" pero consideró que debe haber una "discusión mucho más profunda para ver hasta dónde cede cada parte".Bartesaghi subrayó que si bien los negociadores habían avanzado en los aspectos técnicos del acuerdo en sucesivas reuniones en los últimos meses, la declaración del 24 de enero en Asunción volvió a poner "paños fríos" a la posibilidad de confirmar el acuerdo públicamente en el marco de una cumbre ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que se realizará a finales de febrero en la ciudad de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.Para Bartesaghi, el camino para destrabar la consolidación del acuerdo no pasa por los aspectos comerciales técnicos que tratan los negociadores sino por la voluntad política de los diferentes gobiernos. "Hay dificultades políticas y dificultades técnicas pero en definitiva lo técnico se puede superar con voluntad política. Pero como no hay voluntad política las restricciones técnicas siguen allí y siempre aparecen nuevas", subrayó.El analista lamentó además que la cumbre de cancilleres organizada en Asunción tampoco diera mayores pistas sobre las posturas que adoptará el Gobierno de Javier Milei en relación al bloque y su inserción internacional, una de las mayores novedades con respecto a las cumbres del año anterior, a pesar de que la canciller argentina Diana Mondino ratificó su apoyo a las negociaciones con Bruselas lideradas por Brasil.Para Bartesaghi, los nuevos matices en el Mercosur podrían comenzar a verse en la próxima cumbre de presidentes del bloque que deberá concretarse en el primer semestre del año en la capital paraguaya. "En la cumbre de cancilleres no se habló mucho del futuro del Mercosur porque creo que esa discusión no va a ser de cancilleres sino de presidentes", dijo el analista, en relación al encuentro que cruzará por primera vez al argentino Milei con el brasileño Lula da Silva.De cara a esa instancia, Bartesaghi imagina la conformación de "un nuevo equilibrio" dentro del bloque en el que el reclamo de Uruguay de "flexibilizar" el bloque para permitir acuerdos extrarregión tengan más eco en socios mayores como Argentina.

