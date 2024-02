https://sputniknews.lat/20240201/los-agricultores-siguen-con-protestas-en-francia-en-espera-de-decisiones-de-la-ue-1147900545.html

Los agricultores siguen con protestas en Francia en espera de decisiones de la UE

Los agricultores siguen con protestas en Francia en espera de decisiones de la UE

PARÍS (Sputnik) — Los agricultores franceses siguen bloqueando las carreteras en el país, en espera de una decisión de la Unión Europea (UE), informó la cadena... 01.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-01T12:42+0000

2024-02-01T12:42+0000

2024-02-01T12:42+0000

internacional

🌍 europa

francia

protestas

agricultura

unión europea (ue)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/16/1147617105_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_82d1dcf038c25d621ff61f40f3123b1c.jpg

Agregó que los agricultores siguen bloqueando siete autopistas alrededor de París y en todo el país hay 50 lugares de manifestaciones. Según los datos del medio, los manifestantes planean bloquear las ciudades de Rennes, en el noroeste del país, y de Angers, en el oeste de Francia, con 300 tractores. El ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, indicó la víspera que el número de manifestantes ascendió a 10.000 personas, y añadió que se establecieron "líneas rojas" para los participantes en las protestas, como no entrar en París ni bloquear el mercado de alimentos Rungis. El titular señaló además que, si los agricultores infringen esas líneas o atacan a la policía, las autoridades tendrían que intervenir. La reunión extraordinaria del Consejo Europeo que se celebra en la capital belga, se centra en la ayuda a Ucrania y no prevé una discusión de los problemas de los agricultores europeos. Sin embargo, el primer ministro de Bélgica, Alexander de Croo, afirmó antes que plantearía la cuestión correspondiente. Según los medios, Bruselas también acogerá una reunión de la Comisión Europea con una delegación de agricultores. Francia en las últimas semanas es escenario de grandes protestas de los granjeros, que bloquean las autopistas con tractores, hacinas de heno y montones de estiércol, tiran desechos contra las sedes administrativas, exigiendo reconocer la importancia de su labor, condenando la política agrícola que aplica el Gobierno, que los hace no competitivos. Los agricultores protestan, en particular, contra la importación de productos agrícolas, contra las restricciones impuestas al uso del agua necesaria para el riego, el aumento del costo del combustible diésel y las medidas restrictivas relacionadas con la protección del medioambiente.

https://sputniknews.lat/20240131/1147862670.html

https://sputniknews.lat/20240126/el-aumento-de-la-ayuda-militar-a-kiev-lleva-a-la-dilacion-de-la-crisis-1147752154.html

francia

unión europea (ue)

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, francia, protestas, agricultura, unión europea (ue)