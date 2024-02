https://sputniknews.lat/20240202/agricultores-franceses-levantan-el-bloqueo-de-carreteras-alrededor-de-paris-1147931378.html

Los agricultores franceses levantan el bloqueo de carreteras alrededor de París

PARÍS (Sputnik) — Los agricultores franceses comenzaron a desbloquear las carreteras alrededor de París tras el anuncio de nuevas medidas gubernamentales de... 02.02.2024, Sputnik Mundo

El 1 de febrero, el primer ministro francés, Gabriel Attal, declaró que el Gobierno destinará 150 millones de euros para apoyar a los agricultores. A su vez, los principales sindicatos de agricultores de Francia anunciaron el levantamiento de los bloqueos de carreteras. En particular, los agrarios comenzaron a abandonar la autopista A4, en el este de la ciudad, mientras las autopistas A6, al sur de la capital, y A13, al noroeste, ya se preparan para restablecer el tráfico. En la mañana de este 2 de febrero también finalizaron las manifestaciones en la autopista A10, al suroeste de París. El canal recordó que la víspera una columna de 300 tractores, que había llegado desde Agén, abandonó la capital. Un copresidente del departamento local del sindicato Coordinación rural comentó que los agricultores no lograron lo deseado, pero no buscan confrontar a las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, Francia es escenario de grandes protestas de los granjeros, que bloquean las autopistas con tractores, hacinas de heno y montones de estiércol, tiran desechos contra las sedes administrativas, exigiendo reconocer la importancia de su labor y condenando la política agrícola que aplica el Gobierno que los hace no competitivos. Los agricultores protestan, en particular, contra la importación de productos agrícolas, contra las restricciones impuestas al uso del agua necesaria para el riego, el aumento del costo del combustible diésel y las medidas restrictivas relacionadas con la protección del medioambiente.

