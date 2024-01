https://sputniknews.lat/20240109/quien-es-gabriel-attal-la-nueva-esperanza-de-macron-1147240236.html

¿Quién es Gabriel Attal, la nueva esperanza de Macron?

¿Quién es Gabriel Attal, la nueva esperanza de Macron?

A los 34 años, Gabriel Attal es designado como el primer ministro más joven de la historia de la Quinta República. Es una figura mediática y no se avergüenza... 09.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-09T16:42+0000

2024-01-09T16:42+0000

2024-01-09T16:42+0000

internacional

francia

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/09/1147240686_0:88:3070:1815_1920x0_80_0_0_6543170cb17ef79bddfc3a39adf10818.jpg

Su carrera política empezó a despegar con la llegada al poder del presidente actual de Francia, Emmanuel Macron. Attal ocupó cuatro cargos diferentes en el Gobierno, incluido el de ministro de Educación Nacional.Con 34 años y nueve meses, Gabriel Attal es el primer ministro más joven, superando el récord que hasta ahora ostentaba Laurent Fabius, que pasó a ocupar el cargo del jefe de Gobierno en 1984 con 37 años y 11 meses.Sputnik te ofrece algunos datos curiosos sobre la biografía del nuevo primer ministro francés.Attal no posee ninguna propiedad bajo su nombreGabriel Attal no tiene ninguna propiedad a su nombre, según la última declaración de bienes en junio de 2023. Cabe resaltar que es una característica que comparte con Macron. Según su última declaración, todavía no está registrada ninguna propiedad a su nombre, pero su esposa Brigitte es propietaria de la Ville Monejean."Francotirador de las palabras"Attal se distingue por su disposición a hablar en público sobre cualquier tema que se le plantee y su talento para encontrar la palabra clave. Su sorprendente capacidad de comunicación y su facilidad de expresión en público en el Parlamento le dieron el apodo de sniper des mots, "el francotirador de las palabras".La historia del acosoEn noviembre de 2023, Gabriel Attal reveló en el programa de televisión Sept à huit que había sufrido acoso, cuando asistía una escuela de París.También añadió que su acosador siguió atacándole incluso cuando entró en el Gobierno. Sin embargo, Attal nunca mencionó el nombre. Los medios franceses sospechan que es el abogado Juan Branco, autor del panfleto Crepuscule. En él, Juan Branco pinta la relación del joven macronista Attal con Stéphane Séjourné, de 36 años, eurodiputado y consejero político de Emmanuel Macron.Cabe destacar que el nuevo primer ministro no oculta su homosexualidad.Un francés ortodoxo con el nombre judíoAttal creció en la familia de Yves Attal, abogado y productor de cine de ascendencia judía, y Marie de Couriss, descendiente de cristianos ortodoxos de Odesa. Su nombre completo es Gabriel Attal de Couriss.El padre de Attal como productor de cine participó en proyectos como Tacones lejanos de Pedro Almodóvar en 1991, El monstruo de Roberto Benigni en 1994, Belleza robada de Bernardo Bertolucci en 1996.Actor en una película de Christophe HonoréGabriel Attal participó incluso en una película. Apareció como extra en la floja adaptación de Christophe Honoré La princesa de Cleves. En el reparto figuran Lea Seydoux, Louis Garrel y Anaïs Demoustier.Manifestación contra Jean-Marie Le Pen y el rumbo políticoSegún los medios franceses, su ambición política se despertó cuando asistió con sus padres a una manifestación contra Jean-Marie Le Pen cuando el líder de extrema derecha pasó a la segunda vuelta de las presidenciales contra Jacques Chirac en 2002.De este modo, se afilió al Partido Socialista en 2006, a los 17 años, y apoyó a su candidata presidencial, Segolene Royal, en las elecciones de 2007.La esperanza de Macron de reiniciar su políticaTras poco menos de seis meses como jefe del Ministerio de Educación, la breve etapa estuvo marcada por la prohibición de la abaya en las escuelas. También puso en marcha experimentos con el uso de uniformes en las escuelas e hizo de la lucha contra el acoso su prioridad. Durante los últimos meses Attal ha ganado puntos y, según el barómetro Ipsos-Le Point en diciembre de 2023, es el político favorito de los franceses con el de apoyo del 40%.De este modo, la misión de Attal sería dar a Emmanuel Macron el impulso que su segundo quinquenio nunca encontró. Su primera tarea será formar un nuevo gobierno bajo la lema del "rearmamiento industrial, económico y europeo", así como "cívico" anunciado por Macron en sus felicitaciones de Año Nuevo.El analista Benjamin Morel ve en Gabriel Attal una señal de una "estrategia muy ofensiva de cara a las elecciones europeas" de junio, en las que la extrema derecha en Francia tendrá buenos ratings, cita sus palabras la cadena TV5MONDE. Gabriel Attal encarna "la juventud y la ambición, y recuerda un poco al Macron del principio, un rompedor de códigos", resaltó politólogo Bruno Cautres, aunque su nombramiento "no resolverá el problema de la mayoría".

https://sputniknews.lat/20231210/critican-a-macron-por-participar-en-una-ceremonia-judia-en-el-palacio-del-eliseo-1146440721.html

https://sputniknews.lat/20240106/francia-registra-un-numero-record-de-quiebras-de-empresas-en-6-anos-1147181955.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

francia, 🌍 europa