https://sputniknews.lat/20231210/critican-a-macron-por-participar-en-una-ceremonia-judia-en-el-palacio-del-eliseo-1146440721.html

Critican a Macron por participar en una ceremonia judía en el Palacio del Elíseo

Critican a Macron por participar en una ceremonia judía en el Palacio del Elíseo

El mandatario francés, Emmanuel Macron, fue acusado por políticos de la oposición e incluso de su propio partido por ir en contra de la naturaleza secular de... 10.12.2023, Sputnik Mundo

2023-12-10T01:46+0000

2023-12-10T01:46+0000

2023-12-10T01:46+0000

internacional

emmanuel macron

francia

parís

elíseo

judaísmo

religión

marine le pen

laicismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/03/1146245342_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b62150bc4fb3b6939678132087e5f598.jpg

El pasado jueves 7 de diciembre, el presidente de Francia asistió a un evento en la casa de Gobierno en el que recibió un premio de la Conferencia de Rabinos Europeos, que celebra la lucha contra el antisemitismo y las acciones en favor de la libertad religiosa.En el acto, según informa el portal Politico, el rabino principal de Francia, Haim Korsia, encendió una vela ceremonial mientras los miembros de la audiencia cantaban en hebreo canciones tradicionales de Hanukkah, festividad judía que había comenzado ese mismo día y se extiende hasta el próximo viernes 15 de diciembre.Tras el evento, varios dirigentes políticos y hasta miembros de la comunidad judía criticaron la realización de una celebración de su fe en la casa de Gobierno, argumentando que quebraba un principio básico de la república francesa en relación a la no intervención de las religiones en cuestiones del Estado.El acto fue criticado incluso por la propia comunidad judía del país. El presidente de la federación judía francesa CRIF, Yonathan Arfi, también presente en el evento, dijo a la emisora Sud Radio que el encendido de la vela fue "un error" y "no debería haber sucedido"."El Elíseo no es el lugar para encender una vela de Hanukkah, porque el ADN republicano es mantenerse alejado de todo lo religioso", opinó Arfi.Voces de todo el espectro político se sumaron a la condena del accionar del mandatario francés, que además se daba en las vísperas del 118 aniversario de la aprobación de la ley que estableció en 1905 la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia, brevemente decretada durante la Revolución francesa.En tanto, un dirigente del partido Agrupación Nacional, que comanda la conservadora Marine LePen, aseguró que la asistencia de Macron al acto organizado en el Elíseo tenía como objetivo compensar su ausencia en una marcha contra el antisemitismo en noviembre.Incluso un miembro del propio partido del mandatario, el diputado Pierre Henriet, dijo que condenaba "enérgicamente" lo que dijo era un intento de Macron de mostrar "preferencias religiosas. Con este acto, Emmanuel Macron rompe con su papel de garante de la neutralidad del Estado".Sin embargo, el presidente minimizó la polémica durante una visita a la catedral de Notre-Dame, en París, el viernes 8 de diciembre, y aseguró que no se arrepentía "en absoluto" de lo ocurrido."Creo que debemos mantener la cabeza fría", dijo el presidente francés a los periodistas. "El secularismo no se trata de borrar las religiones. Se trata del hecho de que todos tienen el derecho y la libertad de creer y no creer".

https://sputniknews.lat/20231111/macron-pide-a-tel-aviv-que-deje-de-matar-bebes-mujeres-y-ancianos-en-gaza-1145649098.html

https://sputniknews.lat/20231111/macron-tacha-ataques-israelies-contra-gaza-de-ilegitimos-e-injustificados-1145635995.html

francia

parís

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

emmanuel macron, francia, parís, elíseo, judaísmo, religión, marine le pen, laicismo