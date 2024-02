https://sputniknews.lat/20240202/amlo-se-lanza-contra-el-gobernador-de-texas-es-inhumano-antimexicano-y-oportunista-1147922148.html

AMLO se lanza contra el gobernador de Texas: "Es inhumano, antimexicano y oportunista"

AMLO se lanza contra el gobernador de Texas: "Es inhumano, antimexicano y oportunista" | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este 1 de febrero que el gobernador de Texas, Greg Abbott, es un político "antimexicano"... 02.02.2024

"El gobernador de Texas, con todo respeto, es antimexicano. Se olvida de que Texas era de México y pone alambradas, y tiene una política antinmigrante y en contra de los que por necesidad tienen que ir a buscarse la vida a Estados Unidos", dijo el mandatario latinoamericano en su conferencia de prensa al hablar sobre las políticas migratorias texanas. Las declaraciones de López Obrador se producen en momentos en que el enfrentamiento entre Greg Abbott y la Administración federal de Joe Biden ha escalado luego de que el gobierno de Texas se negó a acatar una resolución de la Corte Suprema de Estados Unidos que le ordena permitir a agentes federales retirar de la zona fronteriza una alambrada de púas que pretende desincentivar el cruce ilegal de migrantes.Desde mediados de diciembre pasado, el gobierno de Abbott ha endurecido las medidas antinmigrantes ante lo que ha señalado como una "invasión" a Estados Unidos provocada por una política de "puertas abiertas" del presidente Biden.Entre otras medidas, las autoridades texanas han colocado alambrados de púas en las zonas de mayor cruce ilegal de personas y ha colocado boyas de hasta cuatro metros de diámetro en el río Bravo para impedir el cruce de personas. El Congreso estatal también aprobó la ley SB4 que criminaliza el cruce ilegal de la frontera y permite a agentes estatales detener a migrantes.Críticas a Biden por su propuesta de cerrar la fronteraEl Gobierno federal ha interpuesto varios recursos legales contra estas medidas, mientras que el presidente Biden señaló en días recientes que podría cerrar la frontera para hacer frente a la crisis migratoria.De acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en diciembre de 2023 se produjeron más de 302.000 "encuentros" de sus agentes con personas que cruzaron la frontera de manera ilegal, la cifra mensual más alta desde que se lleva un registro.En este sentido, el presidente López Obrador reiteró este 1 de febrero que cerrar la frontera no es la solución a la crisis migratoria."¿Por qué no mejor se atienden las causas de la migración, se apoya a los países pobres para que la gente no se vea obligada a emigrar? La gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familiares por gusto, lo hace por necesidad", cuestionó. "¿Cómo nos podemos sentar a dialogar?"Al abordar el tema migratorio, López Obrador hizo referencia al reportaje publicado el 30 de enero por la organización Pro-Publica en el que se señala que, de acuerdo con testimonios de agentes de la DEA, el cártel de Sinaloa habría aportado 2 millones de dólares a su campaña por la presidencia en 2006.El presidente dijo que el Gobierno de Estados Unidos debe aclarar esa versión porque él "tiene autoridad moral y autoridad política"."Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse", comentó, añadiendo que Biden debe enterarse de las acusaciones contra su persona. "¡Cómo vamos a estar hablando de migración y vamos a estar hablando de combate a la droga y del fentanilo si un periodista dice que tiene pruebas de la DEA!", agregó.

