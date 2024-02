https://sputniknews.lat/20240202/es-lo-mas-inhumano-y-cruel-amlo-critica-acciones-de-milei-por-quitarle-a-los-de-abajo-1147940474.html

"Es lo más inhumano y cruel": AMLO critica acciones de Milei por "quitarle a los de abajo"

"Es lo más inhumano y cruel": AMLO critica acciones de Milei por "quitarle a los de abajo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente criticó al Gobierno de su par argentino, Javier Milei, por las medidas que ha tomado en... 02.02.2024

Posteriormente, el mandatario mexicano destacó que su país ya no vira a través del neoliberalismo, como lo hace Argentina. "México no está en venta. Ese modelo (neoliberal) no funciona. Lamento mucho lo que está pasando en Argentina", expuso.Desde su llegada a la Casa Rosada, el mandatario argentino ha promovido diversas medidas con el fin de reactivar la economía.Así, el 21 de diciembre de 2023, anunció un megadecreto con 30 reformas en distintos ámbitos, algunas de ellas hacían alusión a compañías, ya fuesen del Estado o privadas. Sobre las segundas, derogó el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, para evitar la persecución de las firmas.Asimismo, el jefe de Estado argentino estudia emitir bonos perpetuos para pagar la indemnización derivada de la estatización de la empresa energética YPF en 2012. A su vez, el Banco Central argentino expuso que se estatizaría virtualmente la deuda de grandes empresas por alrededor de 30.000 millones de dólares.Anteriormente, López Obrador señaló a su homólogo argentino por sus polémicos comentarios acerca de la izquierda latinoamericana y sus simpatizantes.También lo ha increpado por sus ideas neoliberales y por sus opiniones contra el papa Francisco, a quien el mandatario ha llegado a llamar "el representante del maligno en la Tierra". Por todo ello, el jefe de Estado mexicano ha calificado a Milei como un "facho ultraconservador".De igual manera, el mandatario mexicano criticó en diciembre pasado las políticas que incentiva Milei, como la privatización de ciertos servicios o la venta de compañías relevantes como Aerolíneas Argentinas, y precisó que el discurso de su homólogo argentino es "hipócrita".

