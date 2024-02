https://sputniknews.lat/20240202/francia-quiere-convertir-sus-exportaciones-de-alimentos-en-un-instrumento-geopolitico-1147934399.html

Francia quiere convertir sus exportaciones de alimentos en "un instrumento geopolítico"

París quiere hacer de las exportaciones de alimentos, incluso a los países africanos, un instrumento de su geopolítica, declaró el ministro de Agricultura... 02.02.2024, Sputnik Mundo

economía

📈 mercados y finanzas

francia

🌍 europa

protestas

"Es importante saber quién alimenta al continente africano y quién no puede alimentarse a sí mismo. Preferiría que fuésemos nosotros y no otros países, con intenciones menos pacíficas. Por eso necesitamos soberanía dentro y fuera de nuestras fronteras para hacer de la agricultura y la alimentación un instrumento geopolítico", afirmó Fesneau a la emisora de radio Europe 1. El titular de Agricultura considera "necesaria la soberanía francesa y europea para no quedar a merced de actores externos y de estrategias de chantaje alimentario". Además, señaló que la peor parte de la crisis con las protestas de los agricultores ya quedó atrás, pero el Gobierno debe continuar trabajando en todas las áreas prometidas a los trabajadores rurales. La víspera, el primer ministro francés, Gabriel Attal, declaró que el Gobierno destinará 150 millones de euros para apoyar a los agricultores. A su vez, los principales sindicatos de agricultores de Francia anunciaron el levantamiento de los bloqueos de carreteras. En las últimas semanas, Francia fue el escenario de grandes protestas de agricultores, bloquearon las autopistas con tractores, hacinas de heno y montones de estiércol, tiraron desechos contra las sedes administrativas, exigiendo reconocer la importancia de su labor y condenando la política agrícola del Gobierno que los hace no competitivos. Los agricultores protestaban, en particular, contra la importación de productos agrícolas, contra las restricciones impuestas al uso del agua necesaria para el riego, el aumento del costo del combustible diésel y las medidas restrictivas relacionadas con la protección del medio ambiente.

francia

📈 mercados y finanzas, francia, 🌍 europa, protestas