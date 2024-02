Putin visita el corazón de la industria militar rusa y destaca sus últimos avances

https://sputniknews.lat/20240202/putin-destaca-que-el-armamento-avanzado-de-rusia-es-mejor-que-el-de-la-otan-1147935533.html

"Por supuesto, si se comparan los armamentos modernos de la OTAN y los del último periodo de la época soviética, son inferiores en algunos aspectos, por cierto, no siempre. Y si se toma nuestro armamento más reciente, es claramente superior a todos. Esto es evidente", señaló Putin en el foro Todo para la victoria en el que participan ingenieros que trabajan en la modernización de las armas, corresponsales de guerra, voluntarios y médicos.Al mismo tiempo, el presidente subrayó que es imposible lograr la victoria en el frente sin un apoyo versátil y las empresas del complejo militar-industrial aportan su contribución a esta causa común. "En esta gran obra es imposible tener éxito e imposible lograr victorias si no hay apoyo. Y apoyo de lo más diverso, versátil. Y en este sentido, por supuesto, la contribución más básica a la obra común la hacen, por supuesto, las empresas del complejo militar-industrial, del complejo industrial de defensa. Se trata de una gran parte de nuestra industria. Un gran, enorme ejército de personas que trabajan en esta esfera... Nuestra industria de defensa demuestra aquí muy buenos índices y calidad de trabajo", declaró.En sus palabras, las empresas nacionales de defensa están ahora "a tope" de pedidos, añadiendo que en 2023 Rusia suministró al extranjero material militar por valor de miles de millones de dólares.Putin indica que si no supiera que la gente quiere que Crimea vuelva a Rusia, no lo habría hecho Si no estuviera seguro y no supiera que la población rusa, incluida la de Crimea, quiere que la península vuelva a Rusia, nunca lo habría hecho, afirmó el mandatario. "Si no hubiera estado seguro que en nuestro país —y en Crimea, y en todo el territorio de nuestra vasta patria— la inmensa mayoría de nuestros ciudadanos piensa como ustedes, no habría hecho nada en Crimea. Pero estaba seguro de que tanto los ciudadanos de Crimea como los de toda Rusia quieren volver a su patria. Al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos del país, quieren ayudar a Donbás y no quieren arrojar allí a la gente bajo las ruedas de estos neonazis", expresó.Vladímir Putin llegó a la ciudad de Tula con una agenda cargada. Además de intervenir en el foro Todo por la Victoria, se espera que el mandatario visite un centro oncológico y se reúna con los activistas del Frente Popular Panruso, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

