"Un proceso inevitable": explican por qué Zelenski quiere despedir a Zaluzhni

"Un proceso inevitable": explican por qué Zelenski quiere despedir a Zaluzhni

El deseo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de despedir al comandante en jefe de las FFAA del país, Valeri Zaluzhni, asustó a muchos en Washington... 02.02.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, el "drama" de Kiev asustó a muchos en Washington. Señaló que ya se estaba debatiendo allí una estrategia para poner fin al conflicto "con el fin de ultimar la acción militar y acordar un plan financiero para Ucrania".Como subrayó el periodista, las declaraciones anteriores de Zaluzhni sobre el estancamiento en el campo de batalla de las FFAA ucranianas, no fueron discutidas previamente con Zelenski, pero en la capital estadounidense estaban al tanto de ellas. "Algunos en el Pentágono y en la comunidad de inteligencia acogieron con satisfacción la evaluación de Zaluzhni como el comienzo de un proceso inevitable hacia la paz", añadió.El Financial Times citó fuentes conocedoras de la situación, según las cuales Zelenski se reunió con Zaluzhni el 29 de enero y le ofreció un puesto como asesor de las autoridades ucranianas tras su dimisión. La revista The Economist afirmó que se le ofreció el puesto de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, pero el general lo rechazó. La publicación también escribió que al actual jefe de la inteligencia del Ministerio de Defensa del país, Kiril Budánov, se le ofreció el puesto de comandante en jefe de las FFAA de Ucrania, pero "lo rechazó en el último momento".El enfoque actual de EEUU sobre Ucrania incluye el cambio del "régimen de Zelenski"En cuanto a la posición de EEUU sobre Ucrania, el periodista aseguró que el enfoque actual de Washington hacia Kiev implica el apoyo a Valeri Zaluzhni y reformas que conduzcan al cambio del "régimen de Volodímir Zelenski". "El concepto real (...) sugiere un fuerte apoyo a Zaluzhni y reformas que llevarán al fin del régimen de Zelenski", escribió, agregando que la aplicación de la nueva estrategia estadounidense "requerirá la consulta y la formación" de ucranianos patrióticos clave.En sus palabras, el plan actual fue desarrollado por "expertos en inteligencia y burócratas militares" sin aportes de la Casa Blanca, el Departamento de Estado o el Consejo de Seguridad Nacional. Asimismo, agregó que las agencias de inteligencia estadounidenses están al corriente de la corrupción personal de Volodímir Zelenski. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), William Burns, voló personalmente a Kiev para informar de ello, así como del descontento de varios subordinados del mandatario ucraniano por su "participación excesiva", señaló Hersh."El año pasado, el director de la CIA voló en secreto a Kiev para advertir personalmente que Washington estaba al corriente de su corrupción personal", escribió Hersh.En sus palabras, Burns también advirtió a Zelenski del descontento en las filas de sus subordinados porque su jefe se estaba llevando "un botín demasiado grande".

