https://sputniknews.lat/20240202/una-agencia-de-marketing-pagara-350-millones-por-alimentar-la-crisis-de-opioides-en-eeuu-1147917920.html

Una agencia de marketing fue multada con $350 millones por promover la crisis de opioides en EEUU

Una agencia de marketing fue multada con $350 millones por promover la crisis de opioides en EEUU

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que la empresa de marketing Publicis Health tendrá que pagar 350 millones de dólares por crear campañas... 02.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-02T01:39+0000

2024-02-02T01:39+0000

2024-02-02T01:49+0000

internacional

sociedad

nueva york

eeuu

fentanilo

opioides

drogas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/0c/1138048356_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_6ab3479279537793e29f35969c3d66e1.jpg

Purdue Pharma —la compañía farmacéutica para la que trabajaba Publicis Health— ganó alrededor de 35.000 millones de dólares desde 1996, año en el que comenzó a circular en el mercado ese opiáceo que es más fuerte que la heroína y que en su momento fue ofertado —con la autorización de las autoridades sanitarias estadounidenses— como un medicamento capaz de desaparecer cualquier dolor durante 12 horas con una sola dosis. Las cifras anteriores han sido reveladas durante años por medios de comunicación especializados en finanzas y por el libro El imperio del dolor, del periodista Patrick Radden Keefe. La multa que deberá pagar la agencia de publicidad es el 0,000001% de lo que en realidad ganó Purdue Pharma, empresa que sigue enfrentándose a juicios y que se ha ofrecido a pagar 6.000 millones de dólares a cambio de que ya no sea demandada. En 2019, esa firma tenía más de 2.000 demandas en el país norteamericano. "Mi oficina y todos los fiscales generales del país obtuvieron 350 millones de dólares de Publicis Health por su papel en alimentar la crisis de opioides", publicó Letitia James en X. La fiscalía explicó que entre 2010 y 2019, Publicis trabajó con Purdue Pharma para desarrollar campañas de marketing y materiales de promoción de opioides, incluidos OxyContin, Butrans e Hysingla. "Un esquema depredador"De acuerdo con las autoridades, Publicis fue responsable de crear anuncios y materiales, como panfletos y folletos, que promocionaban OxyContin como seguro e incapaz de ser objeto de abuso, a pesar de que esta afirmación no era cierta.Además, agrega la autoridad, de las campañas que creó para Purdue Pharma, Publicis conspiró con McKinsey & Company, Inc. y Practice Fusion, Inc. para impulsar estrategias falsas y engañosas con el fin de aumentar las ventas de opioides de Purdue.La fiscal James dijo que esta es la primera vez que se llega a un acuerdo con una agencia publicitaria en torno a su papel en la crisis de opioides que enfrenta Estados Unidos y que ha provocado cientos de miles de muertes y advirtió que perseguirá a quien contribuya en este problema de saludEn un comunicado, la fiscal detalla que Publicis implementó el "esquema depredador" Evolve to Excellence de Purdue Pharma, desarrollado por McKinsey, que se dirigía a los médicos que recetaban la mayor cantidad de OxyContin y los inundaba con llamadas de ventas y marketing.Estos médicos recibirían un aluvión cada vez mayor de mensajes promocionando los aspectos "disuasorios del abuso" de OxyContin y los supuestos beneficios de aumentar las dosis de los pacientes, a menudo innecesariamente. Esta y otras estrategias de Publicis se diseñaron para expandir engañosamente el uso de opioides en dosis más altas durante períodos más largos por parte de más pacientes, incluso si el paciente no los necesitaba.Ese abuso de opioides derivó en que, informa la fiscal, en 2020, 4.233 neoyorquinos murieron como resultado de una sobredosis relacionada con opioides, un aumento del 294% con respecto a las 1.074 muertes por sobredosis de opioides en 2010.

https://sputniknews.lat/20240201/el-fentanilo-sigue-haciendo-estragos-en-eeuu-ya-hay-emergencia-en-portland-por-esa-droga-1147892776.html

https://sputniknews.lat/20230505/voracidad-por-las-drogas-y-corrupcion-en-eeuu-lo-que-hay-detras-de-la-crisis-de-fentanilo-1138978011.html

nueva york

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, nueva york, eeuu, fentanilo, opioides, drogas