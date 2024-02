https://sputniknews.lat/20240203/eeuu-vuelve-a-poner-en-suspenso-la-entrega-de-los-avanzados-cazas-f-35-por-deficiencias-tecnicas--1147961429.html

EEUU vuelve a poner "en suspenso" la entrega de los avanzados cazas F-35 por deficiencias técnicas

EEUU vuelve a poner "en suspenso" la entrega de los avanzados cazas F-35 por deficiencias técnicas

El avión estadounidense F-35 todavía registra decenas de deficiencias que le impiden cumplir las especificaciones básicas para las pruebas, procede del informe... 03.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-03T13:18+0000

2024-02-03T13:18+0000

2024-02-03T13:37+0000

defensa

f-35

j-20

aviones de caza

avión de caza

eeuu

🛡️ industria militar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/03/1147963242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_783ab3a2d0049d5178f842d5d5ef1605.jpg

Al completar la revisión del estado de preparación para las pruebas del entorno de simulación conjunta de la Fuerza Aérea de EEUU (JSE, según sus siglas en inglés) en septiembre de 2023, la Oficina de Proyectos Conjuntos del F-35 (JPO, también en inglés) lo certificó como listo para los ensayos correspondientes. Sin embargo, la aprobación fue otorgada a pesar de las 65 deficiencias registradas con respecto a los requisitos básicos del mismo JSE, señala el informe de la Oficina del Director de Pruebas y Evaluación Operativa.El ciclo de desarrollo del programa F-35 sufre retrasos debido a la inmadurez y deficiencias de la actualización del software y aviónica Block 4, así como problemas de estabilidad de la configuración the Technology Refresh 3 (Actualización Tecnológica, o TR 3), diseñada para modernizar componentes electrónicos del avión de combate. Dichas mejoras se incorporan a los F-35 fabricados en el Lote 15 y, en su perspectiva, van a reducir los retrasos en una serie de características tecnológicas de estos cazas de quinta generación en comparación con los J-20 chinos. Asimismo, los equipos necesarios para las pruebas de vuelo, incluidos los de la aeronave y los de simulación de combate, tanto para la configuración TR-2 como para la versión mejorada TR-3, no están todos contratados y no estarán disponibles a tiempo, añade el informe.El programa de cazas F-35 es considerado el más importante en la industria armamentista estadounidense. Se trata de aviones de quinta generación que se encuentran en los arsenales de varias naciones del mundo, como el Reino Unido, Corea del Sur, Japón e Israel. Sin embargo, estas aeronaves han sido criticadas por algunos especialistas y han protagonizado diversos episodios controversiales en medios de comunicación.El programa, que sigue teniendo al día de hoy casi 800 fallos de rendimiento registrados desde el inicio de su fabricación, ya se enfrentó con varias olas de críticas. En este sentido, a principios de octubre de 2023, la Agencia de Gestión de Contratos de la Defensa del Pentágono informó de que los F-35 siguen registrando un número excesivo de defectos tras su entrega a los clientes. El informe destacó que las tasas de "desechos, reprocesado y defectos" en una de las plantas de producción "seguían limitando la eficiencia de la producción durante el montaje" debido a "la rotación de personal y a algunos proveedores de bajo rendimiento", citó el portal militar Military Watch.Los problemas de fabricación de los F-35 erosionan a todo el programa en un momento en que China realiza aparentes progresos en el desarrollo y tiempos de fabricación de su caza J-20 ya desplegado en escuadrones completos. De acuerdo con varias estimaciones, siendo el único fabricante de sus aviones avanzados, este país asiático puede alcanzar las 120 unidades al año en 2025.

https://sputniknews.lat/20240130/la-venta-de-armas-estadounidenses-al-extranjero-se-dispara-a-maximos-historicos-1147842899.html

https://sputniknews.lat/20231123/el-retraso-de-eeuu-en-la-entrega-de-los-f-35-a-dinamarca-podria-comprometer-a-ucrania-1145983483.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

f-35, j-20, aviones de caza, avión de caza, eeuu, 🛡️ industria militar