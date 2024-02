https://sputniknews.lat/20240203/zelenski-ya-habria-notificado-a-eeuu-que-despedira-al-jefe-del-ejercito-de-ucrania-1147953596.html

Zelenski ya habría notificado a EEUU que despedirá al jefe del Ejército de Ucrania

Zelenski ya habría notificado a EEUU que despedirá al jefe del Ejército de Ucrania

El Gobierno de Ucrania informó a la Casa Blanca que el presidente Volodímir Zelenski tomó ya la decisión de despedir a su máximo comandante militar, el general...

De acuerdo con el periódico, que cita a dos personas "familiarizadas con la conversación", los funcionarios de la Casa Blanca no apoyaron ni se opusieron a la decisión, sino que la reconocieron como una elección soberana del presidente ucraniano.Zelenski aún no ha informado oficialmente sobre la decisión y no se sabe cuándo podría hacerlo.Según el medio, el preaviso de Zelenski brindó a la Casa Blanca la oportunidad de instar al mandatario ucraniano a reconsiderar la decisión, aunque decidió no hacerlo.Según el diario, la desconfianza entre Zelenski y Zaluzhni ha crecido a lo largo de los años, en parte porque el mandatario ha sospechado que el jefe militar alberga ambiciones políticas, pero también por desacuerdos sobre asuntos militares clave, incluida la petición del general de movilizar a unos 500.000 nuevos soldados.De acuerdo con el periódico, en una reunión celebrada el 30 de enero, Zaluzhni argumentó que los nuevos reclutas eran necesarios para ganar terreno en el campo de batalla frente a la superioridad de Rusia en potencia de fuego y efectivos. Ucrania también necesita prepararse para las pérdidas de personal, que se espera que sean comparables a las del año pasado, dijo el general. Zelenski se opuso a reclutar a tantos soldados, en parte porque Ucrania carece de dinero para pagarles sin aumentar significativamente los impuestos de sus ciudadanos. Además, un reclutamiento tan agresivo sería políticamente impopular, señaló The Washington Post.Durante esa reunión, Zelenski comunicó a Zaluzhni su despido, según un alto funcionario ucraniano.En días recientes, el portavoz de Zelenski, Serhiy Nykyforov, negó que el presidente hubiera despedido a Zaluzhni, pero desde entonces no ha respondido a las peticiones de comentarios.El 2 de febrero, Zaluzhni publicó una columna en el sitio web de la CNN en la que afirmaba que el Gobierno ucraniano no había movilizado un número suficiente de tropas y pedía una mejora de las capacidades bélicas de alta tecnología del país."Debemos reconocer la considerable ventaja de que goza el enemigo en la movilización de recursos humanos y cómo se compara eso con la incapacidad de las instituciones estatales de Ucrania para mejorar los niveles de efectivos de nuestras fuerzas armadas sin recurrir a medidas impopulares", escribió.

