EEUU y el Reino Unido lanzan 48 ataques contra los hutíes

EEUU y el Reino Unido lanzan 48 ataques contra los hutíes

DOHA (Sputnik) — Las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (EEUU) y el Reino Unido lanzaron 48 ataques en la noche del 3 de febrero al 4 de febrero contra seis... 04.02.2024, Sputnik Mundo

El vocero señaló que 13 ataques fueron lanzados contra la capital del país Saná, 11 contra la provincia de Taiz, nueve a la región de Hodeida, mientras que las provincias de Al Bayda y Hajjah sufrieron siete bombardeos cada una y se realizó un ataque contra la región de Saada. El portavoz hutí subrayó que el movimiento continuará apoyando al pueblo palestino en la Franja de Gaza y que estos ataques no quedarán impunes. Ansarolá proclamó el 19 de noviembre de 2023 que atacaría cualquier barco relacionado con Israel en el golfo de Adén y el mar Rojo, como respuesta a los ataques israelíes a la Franja de Gaza, e instó a otros países a retirar sus tripulaciones de esas embarcaciones y a no acercarse a ellas en el mar.Numerosos ataques hutíes con drones, misiles antibuque y misiles de crucero contra navegantes en el mar Rojo empujaron a grandes compañías navieras a desviar sus barcos a rutas alternativas, lo que encarece inevitablemente el transporte.El 18 de diciembre, EEUU puso en marcha la operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con la participación de más de 20 países, para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes.Desde mediados de enero, EEUU lanzó varias rondas de ataques contra objetivos de Ansarolá en Yemen, algunas en coordinación con el Reino Unido y otros aliados.Los altos cargos del movimiento sostienen que la agresión por parte de EEUU y sus aliados no disuadirá a los hutíes de atacar embarcaciones vinculadas a Israel mientras duren las hostilidades en la Franja de Gaza.

