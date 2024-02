https://sputniknews.lat/20240205/aun-peor-de-lo-que-esperabamos-congresistas-critican-el-acuerdo-sobre-la-frontera-y-ayuda-a-kiev-1147994251.html

"Aún peor de lo que esperábamos": congresistas critican el acuerdo sobre la frontera y ayuda a Kiev

"Aún peor de lo que esperábamos": congresistas critican el acuerdo sobre la frontera y ayuda a Kiev

Varios congresistas de EEUU arremetieron contra el anteproyecto sobre la seguridad fronteriza y la ayuda a Ucrania e Israel, adelantando que se negarán a darle... 05.02.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, el documento "estará muerto nada más entrar" si llega a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos.Los medios locales tampoco son optimistas en sus previsiones sobre el futuro de dicho proyecto. Conforme con ABC News, el acuerdo, alcanzado tras cuatro meses de duras negociaciones, se enfrentará a la resistencia de los partidarios de la línea dura en el Congreso, sobre todo de los republicanos, que exigen normas más estrictas en la frontera sur y son menos favorables a seguir ayudando a Kiev."Ese escepticismo republicano significa que el proyecto de ley se enfrentará a serios obstáculos para ser aprobado en ambas cámaras del Congreso", señala el medio.El congresista republicano Eli Crane calificó el acuerdo como "palanca para conseguir más dinero por Ucrania". El legislador enfatizó que "no puede ser más repugnante" utilizar para ello la seguridad fronteriza y resaltó el coste desproporcionado para Kiev.El Senado de EEUU reveló 4 de febrero el texto de un proyecto de ley bipartidista con el fin de desbloquear los fondos para seguridad fronteriza y ayuda a Ucrania e Israel. De acuerdo con los reportes de medios estadounidenses, el paquete en cuestión es por 188.000 millones de dólares. A su vez, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó que "apoya firmemente" el proyecto e instó al Congreso a "unirse y aprobar rápidamente este acuerdo bipartidista".Según la hipótesis de algunos expertos, cuanto más dinero envíe Joe Biden a Ucrania —aunque no se habla del éxito en el campo de batalla—, más oportunidades tendrán los republicanos de señalar el fracaso de la actual Administración. Así, a los propios republicanos les interesa mantener tensa la situación en la frontera en vísperas de las elecciones para poder afirmar que intentaron que Biden hiciera algo, pero no quiso.

