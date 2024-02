https://sputniknews.lat/20240205/brasil-puede-ver-en-los-brics-una-alternativa-al-acuerdo-comercial-ue-mercosur-1148003756.html

Brasil puede ver en los BRICS una alternativa al acuerdo comercial UE-Mercosur

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño cree que estrechar la relación con sus socios en los BRICS (Rusia, la India, China y Sudáfrica) puede ser una... 05.02.2024, Sputnik Mundo

El acuerdo entre la UE y el Mercosur se firmó en 2019 después de casi dos décadas de negociaciones, y aunque había muchas expectativas de que finalmente se ratificara en 2023 no sucedió. Recientemente, el presidente francés Emmanuel Macron fue tajante en su negativa al acuerdo en las actuales condiciones, por considerar que perjudicaría al campo galo, lo que llevó a muchos analistas a dar por enterrado el acuerdo. El ministro brasileño no atribuyó la responsabilidad a la no finalización del acuerdo a ninguno de los dos lados.El ministro también asumió que el sector agrícola brasileño vive un momento difícil por los impactos del cambio climático y porque cayeron los precios de las materias primas, pero prometió ayudas del Gobierno.En este sentido, resaltó que la Administración Lula está atenta a las necesidades del sector y que desde el año pasado, gracias a los viajes internacionales del presidente, Brasil abrió 87 nuevos mercados para exportaciones.

