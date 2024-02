https://sputniknews.lat/20240205/miles-de-personas-en-argentina-hacen-fila-frente-a-ministerio-en-reclamo-por-alimentos-1148008092.html

Miles de personas en Argentina hacen fila frente a ministerio en reclamo por alimentos

Miles de personas en Argentina hacen fila frente a ministerio en reclamo por alimentos

BUENOS AIRES (Sputnik) — Miles de personas se apostaron en el Ministerio de Capital Humano en una fila que se extendió por 2,4 kilómetros, en reclamo de... 05.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-05T18:22+0000

2024-02-05T18:22+0000

2024-02-05T18:22+0000

américa latina

argentina

sociedad

manifestación

pobreza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/05/1148007946_30:0:647:347_1920x0_80_0_0_48e2d9c35595e62ab51860837030baff.jpg

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, advirtió que la titular de la cartera de Capital Humano no recibirá a los integrantes de los movimientos sociales que formaron parte de la "fila del hambre", pese a que la funcionaria afirmó el viernes que recibiría "uno a uno" a quienes se vieran afectados por esta necesidad. Según el portavoz del presidente, Pettovello "intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo", algo que "no logró" porque pretendía "atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella". El Ministerio de Capital Humano, cartera que abarca las degradadas secretarías de educación, trabajo y cultura, además del área de niñez, sostuvo que los comedores que requieran fondos deben hacerlo a través de los canales oficiales, sin recurrir a la intermediación que hasta ahora cumplían los movimientos sociales.La cartera de Pettovello realizó estas declaraciones al difundir un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas para que pueda atender a 36.150 personas en los 723 puntos desplegados por esta organización.Las organizaciones sociales denunciaron que el Ministerio de Capital Humano dejó de enviar alimentos secos a los comedores y merenderos comunitarios desplegados por todo el territorio.La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, presentó una acción judicial para que los comedores sigan recibiendo asistencia.Iglesia católica en alertaEn su primera declaración política tras la asunción de la actual gestión, la Conferencia Episcopal señaló que "cientos de miles de familias" en Argentina pasan dificultades para "alimentarse bien", y advirtió que "la comida no puede ser una variable de ajuste",En un documento titulado "El pedido del pan de cada día es un clamor de justicia" publicado este lunes, el organismo religioso reclamó que se facilite al pueblo "aquello que se necesite para ayudar a los más frágiles, especialmente a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores".El presidente, Javier Milei, será recibido el próximo lunes por el papa Francisco en el Estado del Vaticano, en el marco de una gira regional que lo llevará a visitar también Israel e Italia.La pobreza afectaba al 40,1% de la población en el primer semestre de 2023, con un 56,2% de los niños en esta situación, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), aunque se estima que esta problemática alcanza ya al menos al 45% de la ciudadanía.

https://sputniknews.lat/20240202/los-agravios-de-milei-a-petro-y-otros-presidentes-pueden-echar-por-tierra-anos-de-diplomacia-1147920953.html

https://sputniknews.lat/20240201/milei-se-prepara-para-enfrentarse-con-el-pueblo-1147907196.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, sociedad, manifestación, pobreza