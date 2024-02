https://sputniknews.lat/20240202/los-agravios-de-milei-a-petro-y-otros-presidentes-pueden-echar-por-tierra-anos-de-diplomacia-1147920953.html

Los agravios de Milei a Petro y otros presidentes "pueden echar por tierra años de diplomacia"

Los agravios de Milei a Petro y otros presidentes "pueden echar por tierra años de diplomacia"

El presidente argentino calificó de "comunista asesino" a su par colombiano, hecho que suscitó una fuerte respuesta desde Bogotá y acrecentó la tensión de... 02.02.2024, Sputnik Mundo

La extravagante e inusitada huella que Javier Milei imprime recurrentemente a su flamante Gobierno traspasó, una vez más, las fronteras de la política local. Esta vez tildó al presidente Gustavo Petro de "comunista asesino que está hundiendo Colombia", acusación que dejó atónitos a propios y ajenos y motorizó una rápida respuesta desde la Cancillería bogotana.Las inflamables declaraciones de Milei en la entrevista con la periodista Patricia Janiot suscitaron la inmediata reacción del Gobierno de Petro, que tras lanzar un contundente comunicado llamó a consulta al embajador en Buenos Aires, Camilo Romero, quien tildó al mandatario argentino de "hipócrita", sin ánimos de desescalar las tensiones.Los ecos resonaron en el país austral. El expresidente Alberto Fernández (2019-2023) salió en defensa del líder colombiano, a quien destacó como "un dirigente de enorme valor que merece nuestro respeto". Simultáneamente, los legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) en representación del peronismo reunido en Unión por la Patria avanzaron en la misma dirección, pidiendo disculpas formalmente a la administración Petro.Más allá de las potenciales consecuencias del hecho puntual —nada soslayables dado que Colombia constituye, por ejemplo, el segundo destino de las exportaciones de automóviles argentinas—, las reiteradas ofensas que el libertario vertió sobre sus pares encienden el debate entre los expertos.¿Punto de quiebre?"Declaraciones como estas pueden echar por tierra todo el trabajo de años de diplomacia. Pareciera no haber un equipo de asesores especializados, porque cualquier país medianamente serio es moderado en las formas", dijo a Sputnik el analista internacional Juan Venturino.Según el especialista, las consecuencias a las que habría que prestar atención son estructurales: más allá del aspecto simbólico de los agravios, el foco debería posarse sobre las implicancias económicas de un potencial enfriamiento de las relaciones diplomáticas."Tener una relación mala con China o con Brasil —nuestros dos principales socios comerciales—, traería muchas complicaciones, como ya ha sucedido en la historia argentina. Probablemente ahora la Cancillería tenga que ocuparse de pedir disculpas, algo que todavía no ha hecho, e intentar reestablecer el vínculo", indicó Venturino.En una línea similar se inscribe la lectura del sociólogo y analista Sebastián Schulz, quien consideró que —pese a la polémica que despertó— el episodio no alterará en profundidad el vínculo del país austral con el resto del mundo.En el caso de China, el experto sostuvo, en diálogo con Sputnik, que Pekín "siempre tuvo una perspectiva de largo plazo: ve a Milei como un fenómeno temporario. Su visión es mantener una relación estratégica con Argentina, que es un proveedor de alimentos, y potencialmente de energía y litio".A pesar de no ser necesariamente un causal de una ruptura drástica y permanente en la diplomacia de Buenos Aires, Schulz remarcó que posiciones de este tipo pueden atentar contra los intereses del país."Las oportunidades de Argentina hoy están en China, la India o Brasil, y es algo que Milei está eligiendo romper. Por ejemplo, el rechazo a ingresar a los BRICS supuso salir de una mesa de discusión sobre el rediseño del orden internacional", dijo el analista.La foto y la películaDe acuerdo con Schulz, el resonante entredicho iniciado por el mandatario argentino se recorta sobre un marco general cuyas raíces pueden rastrearse en otro subcontinente. "Milei solo muestra cómo es parte de una disputa que tiene su epicentro en Estados Unidos, desde los sectores más conservadores que se oponen a los esquemas multipolares como China, Brasil o Rusia", indicó.La sostenibilidad de una postura diplomática tan particular quedará sujeta, de acuerdo al sociólogo, al grado de respaldo que pueda percibir el fundador de La Libertad Avanza por parte de sus referentes en Washington."Milei podrá continuar en el sendero de estas declaraciones siempre y cuando mantenga la banca de estos sectores neoconservadores. Sobre todo, si Trump logra volver a la presidencia", aseveró Schulz.

