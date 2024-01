https://sputniknews.lat/20240126/excanciller-argentino-milei-ideologiza-la-politica-exterior-y-rompe-con-la-tradicion-integrista-1147759033.html

Excanciller argentino: "Milei ideologiza la política exterior y rompe con la tradición integrista"

Según el excanciller Santiago Cafiero, el presidente argentino tiene una postura ideologizada de las relaciones internacionales y no busca el beneficio...

Excanciller argentino: "Milei ideologiza la política exterior y rompe con la tradición integrista" Excanciller argentino: "Milei ideologiza la política exterior y rompe con la tradición integrista"

La decisión del Gobierno argentino de no ingresar a BRICS y de distanciarse de los socios económicos más importantes de Argentina como China y Brasil, fue criticada por el peronismo porque alegan que este camino es solo perjudicial para el país.Santiago Cafiero, excanciller de la Argentina y diputado nacional, habló con Cara o Ceca sobre la política exterior de Javier Milei. "Al salir de BRICS, el país rompe con una tradición integracionista y se priva de participar en un mecanismo que concentra un PBI global más grande que el del G7. El Gobierno tiene que explicar cuál es el beneficio de habernos ido. De nuestros cuatros principales socios comerciales, tres están en BRICS; hay provincias enteras que dependen de las exportaciones a esos países".Además, rechazó el acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea. "No genera ningún beneficio para la industria nacional. El año pasado negociamos con Europa para cambiar las condiciones que, si no se modifican, van a perjudicar la exportación de biodiésel, de carne y de cereales y eso es lo que tienen que explicar".Sobre el rol del peronismo en esta etapa, dijo que está ejerciendo "con nitidez" una postura de oposición a este modelo económico. "Nos interesa la defensa de los intereses de los trabajadores, de los jubilados y del entramado productivo y científico-tecnológico. Milei busca una reforma constitucional encubierta en favor de los sectores más concentrados".Protestas en EuropaEl descontento social se traslada a Europa. Agricultores franceses y trabajadores ferroviarios alemanes iniciaron protestas para exigir medidas proteccionistas y mejoras salariales, respectivamente."Es la huelga más larga de la Deutsche Bahn. Ya van tres días y continuará hasta el lunes. La macroeconomía explica esta huelga en gran parte: por el impacto de la inflación, piden un bono compensatorio", dijo Mercedes Koch, analista internacional de la Red Argentina de Profesionales para la Política Exterior, sobre la huelga de maquinistas de trenes en Alemania."Los agricultores están cortando rutas, tomando peajes y se instalan en las rutas. Hay cada vez más bloqueos, y si las medidas anunciadas no contentan a los sindicatos, se podrían bloquear los accesos a París", afirmó Jorge Morón, periodista en Francia.

