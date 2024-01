https://sputniknews.lat/20240125/un-capricho-ideologico-la-oposicion-argentina-critica-a-milei-por-rechazo-a-los-brics-1147717324.html

"Un capricho ideológico": la oposición argentina critica a Milei por rechazo a los BRICS

"Un capricho ideológico": la oposición argentina critica a Milei por rechazo a los BRICS

"Equivocada", "desconcertante" y "perjudicial" son algunos de los términos con que diputados opositores argentinos consultados por Sputnik califican la... 25.01.2024, Sputnik Mundo

La decisión de que Argentina no participe del bloque fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica —y al que se integraron otros nuevos cinco países en 2024— fue rechazada explícitamente por un grupo de 15 diputados opositores que integran la coalición peronista Unión por la Patria. En su carta, los legisladores reclaman que el Gobierno de Milei “explique y fundamente" la postura, al entender que apartarse del bloque solo perjudicará al país sudamericano.También consultado por Sputnik, el diputado Ricardo Herrera apuntó que se trata de una postura "perjudicial para los intereses de Argentina", además de "un error estratégico que nos deja atados a la dependencia de EEUU en términos de dólares, y nos aleja de la oportunidad de diversificar nuestras relaciones económicas en un contexto multipolar".En línea con el reclamo de la carta presentada a la Cancillería argentina, Herrera expresó su dificultad para comprender los fundamentos que el Ejecutivo argentino manejó para tomar esta postura. "Parece estar fundamentada en un 'colonialismo noventoso', sin ánimos de ser categórico, pero opino que esta postura carece de fundamentos sólidos y parece basarse más en un capricho ideológico que en un análisis racional de los beneficios potenciales para Argentina", esgrimió.El diputado Carlos Castagnetto, otro de los que suscribió la misiva, lamentó al ser consultado por Sputnik que "Argentina trabajó mucho para entrar a los BRICS y es una lástima que el actual Gobierno haya renunciado a eso, especialmente por lo que significaba para el intercambio comercial y la inserción en el mundo".Los parlamentarios coincidieron en que el desplante a los BRICS estuvo más basado en lo ideológico que en el contexto y las necesidades comerciales del país."Los números y datos económicos respaldan la importancia de unirse a una asociación económica tan relevante como los BRICS, que busca potenciar las posibilidades de sus miembros a través de la cooperación Sur-Sur y la vinculación entre naciones con objetivos económicos, políticos y sociales similares", subrayó Herrera, para quien se trata de una muestra de "colonialismo extremo" en favor de Washington.El legislador calificó la decisión como "una oportunidad perdida para Argentina en términos económicos y estratégicos", ya que el país resigna aprovechar "las ventajas comerciales y de cooperación que ofrece el bloque".Valdés recordó que "muchos sectores productivos y economías regionales de Argentina dependen mucho del comercio con los países más importantes del BRICS". En ese sentido, advirtió que una "réplica" de estos países podría afectar particularmente a estos productores, "que trabajan permanentemente y estaban muy conformes con el comercio con Brasil, China y Rusia".En ese sentido, el diputado Castagnetto consignó que Brasil es un socio clave para la industria automotriz argentina, al tiempo que China es un destino preferencial para los productos alimenticios argentinos. "Esperamos que tengamos una Cancillería y una política exterior que sepa suplir este rechazo a integrar los BRICS, que es muy importante porque incluye a los dos países con los que mayor comercio tenemos", insistió.Herrera, en tanto, añadió que "romper los lazos comerciales con estos países sería catastrófico para nuestra economía, y la negativa a sumarnos al bloque va en contra de nuestros propios intereses económicos a largo plazo".Para Valdés, al no unirse a los BRICS Argentina también pierde dos instrumentos importantes para su economía como el acceso al Banco de Desarrollo del bloque y el swap con China, que le permitía a Argentina acceder a financiamiento en yuanes. Para el diputado, la decisión de Pekín de no renovar este mecanismo se explica por la "falta de respeto" que significaron los contactos de la canciller Diana Mondino con representantes de Taiwán.Herrera, por su parte, consideró que el Gobierno argentino también incurre en "una falta de respeto sobre todo a China y Brasil, que fueron los principales promotores del ingreso de Argentina a los BRICS", además del "enorme desconocimiento" a la propia historia del bloque. "Nuestra política exterior no puede cometer errores infantiles como la renuncia escueta por correspondencia que hicimos, sea un gobierno de derecha o izquierda", sintetizó.

