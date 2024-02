https://sputniknews.lat/20240205/queremos-ser-sus-amigos-sus-aliados-sus-socios-lo-que-no-vamos-a-ser-es-sus-lacayos-1147987341.html

Durante su discurso, Bukele destacó el tema de la seguridad y sentenció que su gobierno está a punto de acabar con las pandillas que durante décadas azotaron al país. "Literalmente pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental, el país más seguro del continente americano", sentenció el mandatario. Nayib Bukele recordó que su estrategia de seguridad ha sido cuestionada por organismos garantes de los derechos humanos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, cuestionó los intereses detrás de dichas críticas. Ante una plaza abarrotada, Bukele pidió a los organismos, países y periodistas que han señalado a su Gobierno creer en el pueblo salvadoreño, que este 4 de febrero salió a las urnas y, de acuerdo con los resultados preliminares, dio una amplia ventaja a Bukele. "No me crean a mí, yo solo soy un político, solo soy un funcionario, créanle al pueblo salvadoreño", dijo el presidente, quien una vez oficializado su triunfo gobernará el país por otros cinco años.El mandatario aseveró que su Gobierno está dispuesto a estrechar sus lazos comerciales con todos los países del mundo; sin embargo, dejó en claro que la nación centroamericana es libre y demócrata, por lo que no se someterá a los intereses de ningún otro gobierno. De acuerdo con información del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, que hasta las 22:00 horas local (04:00 horas GMT) lleva 1.900 actas escrutadas, el presidente Nayib Bukele tiene una notable delantera.Con el 22% de actas contabilizadas, el TSE informa de que Nayib Bukele, actual presidente que busca reelegirse en el cargo, suma ya 1 millón 90.522 votos, mientras que en segundo lugar se encuentra Manuel Flores, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) con apenas 93.846 votos.

