Elecciones en El Salvador: ¿qué se vota y cuáles son las expectativas?

Elecciones en el Salvador: ¿qué se vota y cuáles son las expectativas?

El domingo 4 de febrero, más de seis millones de personas votarán en El Salvador para elegir, entre diversos cargos, al próximo mandatario de la nación

De acuerdo con las últimas encuestas, Bukele, quien forma parte del partido Nuevas Ideas, se posiciona como el preferido por el electorado, lo que lo colocaría un periodo más al frente del Gobierno salvadoreño y se convertiría en el primer jefe de Estado de ese país en lograrlo.Prueba de ello son los datos que arroja un análisis del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo). En él, se estima que el 56% de la población salvadoreña votará por el político.De igual manera, un sondeo de la Universidad Centroamericana reveló que Bukele tiene una intención de voto de 81,9 % en el territorio salvadoreño.Sin embargo, no es lo único que decidirán los habitantes del país centroamericano. Sputnik te explica los detalles al respecto.¿Qué votarán en El Salvador?De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador, la jornada electoral se dividirá en dos partes.La primera se celebrará el 4 de febrero y, en ella, los salvadoreños podrán elegir a su nuevo mandatario, al vicepresidente y a los 60 integrantes de la Asamblea Legislativa. La segunda se llevará a cabo el 3 de marzo y, en ella, los ciudadanos votarán las diputaciones al Parlamento Centroamericano y a los integrantes de los concejos municipales.En el caso de la votación para elegir al nuevo jefe de Estado salvadoreño, se requiere que uno de los candidatos obtenga 50% de los votos y un sufragio más. En caso de que ninguno de los contendientes llegue a esta cifra, la segunda vuelta de las elecciones se realizaría el 3 de marzo.Para los comicios están registrados 11 partidos, pero solo seis presentaron candidatos presidenciales y son los siguientes:Aunque el mejor posicionado en las encuestas es Bukele, quienes están en segundo y tercer lugar de preferencias son Manuel Flores y Joel Sánchez, respectivamente.La votación del 4 de febrero se realizará en un horario de 7:00 a 17:00 horas, tiempo de El Salvador (13:00 a 23:00 GMT) y la población puede localizar la casilla donde deberá emitir su sufragio en este enlace. Los salvadoreños que viven en el extranjero pueden votar en línea o acudir a un centro especial en el país donde residen.El panorama de El Salvador en la actualidadEl Salvador celebrará elecciones tras años bajo el Gobierno de Bukele, cuyo tema destacado es el combate a la delincuencia. En entrevista para Sputnik, el doctor en ciencias sociales por la Universidad de El Salvador, Oscar Martínez Peñate, afirma que previo a la llegada del joven mandatario, la inseguridad generada por las pandillas, como la Mara Salvatrucha, reinaba por todo el territorio, así delitos como asesinatos, extorsiones y agresiones sexuales.El especialista señala que, previo a la llegada del presidente salvadoreño, la tasa de homicidios era de 150 casos por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, la situación ha cambiado. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró recientemente que 2023 cerró con una tasa de 2,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes. "Somos uno de los países a nivel mundial con menos asesinatos, más pacífico y más seguro", apunta Martínez Peñate.Asimismo, expresa que aspectos como el turismo han avanzado fuertemente. Tan solo en 2023, llegaron 3,4 millones de visitantes extranjeros al territorio salvadoreño, de acuerdo con el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Esto representa un alza de 33% frente a los datos de 2022 (2,5 millones)."La seguridad y el turismo han venido a causar dinamismo económico en El Salvador, entre varios aspectos, por la venta de bienes y servicios", agrega el también maestro en gobernanza democrática y alta gerencia pública por la Universidad Complutense de Madrid.En una charla para este medio, el experto en temas internacionales de la UNAM, David García Contreras, apunta que si bien la pobreza, desigualdad e inseguridad han disminuido, aún se debe observar de manera cuidadosa la estrategia implementada para reducir los delitos en el territorio salvadoreño.El día de la jornada electoralEl 4 de febrero, día de las elecciones en El Salvador, participarán seis millones 214.399 personas, esto según los datos del TSE local. En entrevista para Sputnik, la doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM Claudia Serrano, señala que todo apunta a que la contienda se lleve a cabo de manera pacífica."Si bien es cierto que los otros candidatos que están aspirando a la Presidencia salvadoreña han mencionado algunos miedos que tienen sobre los cambios, mismos que puedan llegar a vulnerar el proceso electoral, me parece que la debilidad que tienen con respecto a la intención del voto puede provocar que no pase a un cuestionamiento mayor, ya que la popularidad se concentra en el partido Nuevas Ideas", prevé.De igual manera, Serrano considera que los únicos alegatos podrían surgir de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no cambiaría el curso de la contienda.Los especialistas vaticinan que, tomando en cuenta las encuestas, Bukele triunfará en los comicios del 4 de febrero y, en gran medida, gracias a su liderazgo carismático."Bukele es un personaje que llega a través del uso exponencial de las redes sociales que, de alguna manera, también ha marcado un parteaguas sobre las nuevas estrategias en los espacios digitales para campañas políticas. Además, es uno de los mandatarios más jóvenes que hay en Latinoamérica", agrega la experta.Los retos en los próximos añosEl Gobierno de Bukele se caracterizó por el combate a las pandillas, pero ante un posible nuevo mandato deberá lidiar con otras problemáticas. Por ejemplo, Martínez Peñate hace énfasis en atender la situación económica."Si bien estamos mejor que otras naciones de la región, no quiere decir que nos encontremos en el paraíso. Existe el esfuerzo por generar empleo, al grado que en 2023, se abrieron 52 nuevos mercados, a nivel externo, es decir, son 52 países donde se exporta (...) Lo primordial en este nuevo quinquenio es reactivar la economía y, para esto, realmente se tienen que tomar medidas inteligentes y audaces", reflexiona.Entre esas estrategias, el especialista resalta el impulso de las tecnologías, la inteligencia artificial y las energías verdes.De igual manera, menciona que mantener relaciones con naciones más allá de Estados Unidos, como por ejemplo, con China o Rusia, podría ayudar a un mejor desarrollo económico, siempre y cuando se respete la soberanía de El Salvador.Al respecto, Serrano también señala que otro tema a trabajar es el uso de bitcoin en el territorio nacional, que todavía no ha terminado de asentarse en las finanzas de esa nación. "Aún no se avanza en mecanismos que le permitan responder a las necesidades de la población lo que, a largo plazo, podría generar descontento", afirma.Para finalizar, García Contreras agrega que las acciones de Bukele han permitido poner a El Salvador en los reflectores internacionales, cuestión que debe aprovechar en caso de concretarse un segundo periodo presidencial."Veo a un presidente que sí le gusta salir al exterior, que sabe muy bien que El Salvador es un país pequeño, pero que está siendo visto por lo que él hace. Es momento de aprovechar el reflector no solamente para brillar a nivel nacional (...), sino para hacer alianzas con otras naciones, que también exista una política exterior activa, a diferencia de lo que tradicionalmente realizaban" los mandatarios de la nación centroamericana, concluye.

