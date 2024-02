https://sputniknews.lat/20240206/casa-blanca-descarta-apoyo-unilateral-a-ucrania-sin-financiacion-del-congreso-1148034679.html

Casa Blanca descarta apoyo unilateral a Ucrania sin financiación del Congreso

Casa Blanca descarta apoyo unilateral a Ucrania sin financiación del Congreso

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos no podrá enviar unilateralmente ayuda en materia de seguridad a Ucrania sin que el Congreso autorice una financiación... 06.02.2024, Sputnik Mundo

El hecho de que Washington no pueda ayudar a Kiev no significa que la ayuda dejará de fluir desde otros países, pero la ausencia de la participación estadounidense ciertamente se sentirá en manos de los soldados ucranianos en el campo de batalla, advirtió el funcionario. El Senado publicó el 4 de febrero un proyecto de ley suplementario de seguridad nacional de 118.000 millones de dólares, que incluye unos 60.000 millones de dólares en ayuda adicional para Ucrania, 14.000 millones de dólares en ayuda para Israel y alrededor de 20.000 millones de dólares para seguridad fronteriza. Los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, incluido el presidente Mike Johnson, ya han calificado el proyecto de ley del Senado como "muerto a su llegada" y amenazaron con no someterlo a votación en la cámara baja del Congreso.

