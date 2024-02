https://sputniknews.lat/20240206/ecuador-cree-que-la-restriccion-rusa-a-las-importaciones-de-su-banano-es-una-cuestion-tecnica-1148030517.html

Ecuador cree que la restricción rusa a las importaciones de su banano es una "cuestión técnica"

Ecuador cree que la restricción rusa a las importaciones de su banano es una "cuestión técnica"

QUITO (Sputnik) — El Gobierno del Ecuador tratará la restricción de la importación de banano y claveles por parte de Rusia como una "cuestión técnica" y hace... 06.02.2024, Sputnik Mundo

Desde el 5 de febrero, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario ruso suspendió la importación de banano que hacen cinco empresas ecuatorianas a ese país por la presencia de "moscas jorobadas" en sus envíos. La ministra indicó que ya se han presentado todos los sustentos correspondientes para que la agencia fitosanitaria rusa pueda revisar la restricción a las importaciones de las cinco empresas. Aseguró que las primeras notificaciones por parte de la agencia fitosanitaria rusa se realizaron en el año 2018 sobre la presencia de "moscas jorobadas" en las importaciones y desde entonces la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario del Ecuador (Agrocalidad) ha tomado medidas al respecto. El 5 de febrero, Agrocalidad, una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería ecuatoriano, indicó en un comunicado oficial que "la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta a los cultivos". La entidad pública precisó que Ecuador registra más de 84.000 envíos de musáceas a todo el mundo, lo que representa 7 millones de toneladas exportadas a 76 destinos, sin embargo, no se ha recibido una notificación similar a la de Rusia. De acuerdo con los datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), entre enero y noviembre de 2023 las exportaciones no petroleras hacia Rusia sumaron 841 millones de dólares, equivalentes a una reducción de 1% respecto al mismo período del 2022.

