https://sputniknews.lat/20240206/el-millonario-costo-del-exabrupto-del-presidente-de-ecuador-contra-rusia-1148013035.html

El millonario costo del "exabrupto" del presidente de Ecuador contra Rusia

El millonario costo del "exabrupto" del presidente de Ecuador contra Rusia

La tensión con Rusia generada por dichos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, podrían afectar las exportaciones de banano a Rusia, el tercer mercado en... 06.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-06T01:37+0000

2024-02-06T01:37+0000

2024-02-06T01:45+0000

américa latina

daniel noboa

ecuador

ministerio de desarrollo económico de rusia

rusia

exportaciones

bananas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/0a/1147285152_0:392:1280:1112_1920x0_80_0_0_e3306d71803f865e6cf8b69cbd445735.jpg

En medio de la tensión diplomática desatada entre Ecuador y Rusia por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de entregar a EEUU armamento de origen ruso, el país sudamericano podría perder gran parte de su comercio de bananos al mercado del país euroasiático, uno de los principales destinos de sus exportaciones.A pocos días de que Noboa ratificara su intención de entregar armamento ruso a EEUU a cambio de asistencia militar del país norteamericano, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia solicitó que se suspendiera la certificación de cinco empresas ecuatorianas exportadoras de bananos por la "detección sistemática" de la mosca Megaselia scalaris, conocida como mosca jorobada.A los problemas con los bananos se sumaron los inconvenientes sanitarios con la exportación de claveles, que según Rusia también están siendo afectados por una plaga.Según un cálculo de Sputnik, Ecuador podría perder hasta 754 millones de dólares si se discontinúan las exportaciones de bananos y claveles hacia Rusia.La posibilidad de que Ecuador no pueda seguir colocando bananos en el mercado ruso no solo preocupa al Gobierno de Noboa sino también a la oposición. Una de ellas es la asambleísta ecuatoriana Paola Cabezas, que recordó en la red social X que, durante la campaña electoral, el ahora presidente Noboa había asegurado que no interrumpiría las relaciones comerciales con Rusia. La asambleísta y exgobernadora de Esmeraldas agregó que "en un país carente de empleo, un mandatario que piensa en inglés y no en sentido global, pone en riesgo los ingresos de cientos de familias ecuatorianas".En diálogo con Sputnik, Cabezas dijo coincidir con las apreciaciones que Noboa hacía como candidato al destacar la importancia de Rusia como socio comercial pero lamentó que haya "un Noboa candidato y empresario y otro Noboa presidente, con una agenda muy marcada con EEUU".Con base en cifras del Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca de Ecuador, de enero a noviembre de 2023, el país euroasiático ocupó el cuarto lugar de los destinos de exportación no petrolera por parte de Ecuador, a cuyas arcas ingresaron 841 millones de dólares provenientes de Moscú. Cabezas advirtió que, a pesar de esto, el presidente Noboa "pone al país en tensiones diplomáticas y comerciales con Rusia" al anunciar la entrega de material bélico ruso, al que además calificó como "chatarra" a EEUU. Para la legisladora, las declaraciones hechas por el mandatario "pone en riesgo cláusulas" del acuerdo comercial firmado entre Quito y Moscú por ese material armamentístico.La asambleísta subrayó la gravedad de la tensión generada en torno a la relación con Rusia, recordando que la exportación de bananos al mercado ruso beneficia a una industria con "200.000 personas ligadas en empleos directos y que podría ser medio millón contando negocios relacionados".Cabezas también trajo a colación otro aspecto particular del asunto: el presidente ecuatoriano es accionista de Corporación Noboa, una empresa fundada por su padre —el exasambleísta y varias veces candidato presidencial Álvaro Noboa— que entre sus negocios incluye la exportación de bananos al exterior. En esa entrevista, Noboa también aclara que la empresa de su familia, Corporación Noboa, no exporta "ni una caja" al mercado ruso."¡Qué curioso! Corporación Noboa no exporta ni una caja de bananos a Rusia, dicho por el mismo Daniel candidato. ¿Retaliación a sus competidores? ¿Irresponsabilidad de un presidente novato?", escribió Cabezas en su Twitter.Consultada al respecto, la asambleísta enfatizó que el mandatario debería velar por los intereses de las demás empresas del sector bananero, incluso si su propia empresa no participa de los envíos a Rusia.En ese sentido, Cabezas dijo preferir pensar que la tensión con Rusia creada por Noboa fue "un exabrupto, una tontería producto de no tener asesoría en relaciones internacionales". "Quisiera pensar eso y no que el presidente tiene una agenda de beneficio directo para la corporación de su familia y no está pensando en las otras empresas que también se dedican a la actividad bananera y que tienen todo el derecho de exportar lo que producen", añadió.Para Cabezas, son estos más de 200.000 ecuatorianos afectados los que le reclaman al presidente normalizar los vínculos con Rusia. "Este país no da empleo y el presidente le está quitando los pocos empleos adecuados que existen", apuntó."El presidente tiene que buscar todos los mecanismos, a través de su canciller, para subsanar este exabrupto por la relación histórica que Ecuador tiene con Rusia. Tenemos una relación histórica que no se debería afectar por temas ideológicos y mucho menos por presiones de EEUU", concluyó.

https://sputniknews.lat/20240203/ecuador-podria-restar-neutralidad-a-america-latina-si-cede-armamento-de-origen-ruso-a-eeuu-1147949935.html

https://sputniknews.lat/20240205/ecuador-descarta-los-apagones-programados-por-el-estiaje-hasta-fines-de-febrero-1148001498.html

https://sputniknews.lat/20240131/maduro-exhorta-a-noboa-a-dejar-de-inmiscuirse-en-los-asuntos-internos-de-venezuela-1147886860.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

daniel noboa, ecuador, ministerio de desarrollo económico de rusia, rusia, exportaciones, bananas