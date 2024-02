https://sputniknews.lat/20240203/ecuador-podria-restar-neutralidad-a-america-latina-si-cede-armamento-de-origen-ruso-a-eeuu-1147949935.html

Ecuador podría restar neutralidad a América Latina si cede armamento de origen ruso a EEUU

Ecuador podría restar neutralidad a América Latina si cede armamento de origen ruso a EEUU

La decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de entregar material bélico ruso a EEUU contradice a la propia Constitución del país y podría contravenir...

A mediados de enero, y en el marco de los acuerdos con EEUU para recibir apoyo en su conflicto armado interno, el presidente Noboa aseguró que entregaría a Washington sistemas, equipos y armas de fabricación rusa o de la Unión Soviética. Según trascendió, Ecuador derivaría a EEUU seis sistemas lanzacohetes DM-21 y seis RM-70, 34 cañones antiaéreos ZU-23-2 de 23 mm. Noboa ha insistido con su idea a pesar de que el Gobierno ruso advirtió que se trata de una violación al derecho internacional que, además, perjudicará los lazos entre ambos países. Entrevistado por el canal local Ecuavisa, Noboa aseguró que "se va a proceder de todas maneras" y aseguró que la operación no viola el derecho internacional porque no se trata de material bélico en uso sino de "chatarra", no sujeta a las restricciones internacionales para el intercambio de armamento.En diálogo con Sputnik, la socióloga y analista ecuatoriana Irene León enmarcó el acuerdo dentro de "un giro que ha dado la política exterior de Ecuador" para acercarse a los intereses geopolíticos de EEUU y sumar sucesivamente acuerdos de cooperación en defensa con la potencia norteamericana.Según León, el acuerdo para entregar armas de origen ruso a Washington entra en contradicción con la propia Constitución ecuatoriana que consagra al país como una nación "de paz y libre de incursiones y bases militares extranjeras". De la misma manera, consideró que los sucesivos acuerdos militares con Washington comprometen a Ecuador como miembro de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), "que tiene en las primeras líneas de su declaratoria reconocer a América Latina y el Caribe como zona de paz".En ese contexto, la experta enfatizó la importancia de que exista "el mayor nivel de transparencia" en torno a este acuerdo a través del cual Ecuador le entregaría armamento ruso a EEUU a cambio de 200 millones de dólares en nuevo equipamiento estadounidense. "Es clave que se marque la mayor línea de respeto de los lineamientos internacionales, como los establecidos por el Protocolo Internacional sobre Armas de Fuego y el Tratado sobre el Comercio de Armas de Fuego", señaló.León remarcó, en ese sentido, que Ecuador "no necesita de ninguna manera ponerse en riesgo por esta situación".La especialista rechazó, además, que la discusión se centre en si el armamento ruso que Quito entregará a EEUU está o no en uso. "Para tratar este tema no cabe el uso de ningún subterfugio lingüístico: no cabe este debate de si es chatarra o no", remarcó.Consultado por Sputnik, el analista internacional Jorge Elbaum advirtió que "la decisión de Noboa no solo es condenable desde el punto de vista político, sino que incorpora de una manera absolutamente inexplicable a América Latina en un conflicto del que no debería formar parte". Para el analista, la decisión pone a Quito del lado de Ucrania en el conflicto y es "una cuasi declaración de guerra a Rusia".Elbaum atribuyó la intención de EEUU de hacerse con el material bélico de origen ruso en propiedad de Ecuador es que "distintos países de lo que considera su patio trasero se inmiscuyan en favor de su política exterior", en este caso en favor de su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia.El analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein comentó también a Sputnik que el objetivo de EEUU al comprometer a Ecuador es "ampliar su red de alianzas a nivel mundial en la confrontación estratégica que tiene con Rusia y China". Para el especialista, Ecuador se ha vuelto un aliado relevante en este camino en una región como América Latina en la que "hay una mayor cantidad de países que no se subordinan directamente a sus órdenes, como Brasil, México, Colombia y por supuesto Cuba, Venezuela y Nicaragua".León apuntó que Ecuador, ya desde el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), ha buscado tejer alianzas con "gobiernos neoliberales" y se ha mostrado afín a EEUU en varios campos. Además de los acuerdos militares firmados en los últimos años — entre ellos el firmado por Guillermo Lasso (2021-2023) en los últimos meses de Gobierno que otorga "inmunidad" total a efectivos militares y funcionarios estadounidenses—, Ecuador ha respaldado a Washington en su lugar como presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante diciembre de 2023.Los analistas coincidieron en que, además, la postura adoptada por el Gobierno ecuatoriano puede lesionar considerablemente el vínculo con Rusia. Para Elbaum, alejarse de Moscú resulta más inconveniente para Ecuador a la luz de su papel en los BRICS, "el club de socios que se ha transformado ya en la locomotora económica mundial".León, en tanto, advirtió que "es preocupante que la diplomacia ecuatoriana e incluso el presidente Noboa haya tenido reuniones con Ucrania entre sus primeros actos" o que un avión de Ucrania haya aterrizado en Guayaquil el 22 de enero con supuesta "cooperación militar internacional" enviada por EEUU."Hay muchas acciones que van por fuera de las definiciones constitucionales ecuatorianas. Nos preocupa esa vulneración de la relación con Rusia o con cualquier otro país amigo de Ecuador, que debe ser respetuoso de sus acuerdos bilaterales", señaló.

