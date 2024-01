https://sputniknews.lat/20240130/ecuador-insiste-en-entregar-armas-rusas-no-utilizadas-a-eeuu-pero-la-practica-es-ilegal-1147851649.html

Ecuador insiste en entregar armas rusas no utilizadas a EEUU, pero la práctica es ilegal

El mandatario ecuatoriano afirmó que no va a cortar relaciones diplomáticas con Rusia, pero considera que la postura de Moscú "no es adecuada", ya que Ecuador está afrontando una guerra contra bandas de narcotraficantes.Las declaraciones de Noboa siguen a la advertencia de Moscú a Quito de abstenerse de transferir el material ruso a Estados Unidos, al considerar que sería una violación del derecho internacional, al tiempo que dañaría las relaciones bilaterales."Nosotros no vamos a cortar relaciones con Rusia. Creo que la postura que ellos están manteniendo no es una postura adecuada ya que nosotros también vivimos una guerra acá y si ellos buenamente quieren ayudar, pues ojalá ellos lo hagan", aseveró.La semana pasada, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, señaló que su país puede "vender", "regalar" o "intercambiar" el equipamiento bélico comprado a Rusia, ya que no está operativo."Este equipamiento no estaba operativo y, si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar", afirmó en rueda de prensa en la Cancillería.Según Sommerfeld, su país tiene un acuerdo con Washington para entregarle equipamiento "que no está operativo, y recibir equipamiento que está siendo mapeado y determinado por el Ministerio de Defensa para que venga y nos ayude en el control de la seguridad interna, particularmente, en el Ecuador".Para la ministra, esta decisión de Ecuador "no viola ninguna normativa" y "no es ilegal".

