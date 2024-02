https://sputniknews.lat/20240206/eventual-alza-del-iva-moviliza-a-manifestantes-frente-al-parlamento-de-ecuador-1148035439.html

"Esto no es pagado, es pueblo organizado", coreaban quienes se oponen a la iniciativa del presidente Daniel Noboa para recaudar unos 1.300 millones de dólares, mientras los simpatizantes del Gobierno gritaban consignas como "colabora con tres centavos, no con tu vida". Ambas convocatorias tienen lugar en momentos en que el Legislativo debate el Proyecto de Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno y la Crisis Social y Económica, que contempla subir el IVA de forma permanente del 12 al 13%, y de forma temporal del 12 al 15% durante 2024, 2025 y 2026. La Administración Noboa aspira a recaudar, además, otros 200 millones de dólares con el impuesto a la banca y entre 180 a 200 millones de dólares con el impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas. Como resultado de los debates en el Legislativo se prevén tres escenarios diferentes: que el oficialismo logre los 70 votos necesarios para aprobar el proyecto; que no se alcancen acuerdos y se discutan los informes de minoría, los cuales no incluyen el aumento de IVA; o que la iniciativa sea archivada. Noboa ha señalado que el déficit fiscal de 2024 ronda los 6.000 millones de dólares, y que desde el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023) se arrastran unos 4.600 millones de dólares en deudas, por lo cual su proyecto de ley sería un alivio a la situación económica para enfrentar la "guerra" a la delincuencia. Esta Ley Orgánica para Enfrentar el Conflicto Armado Interno la Crisis Social y Económica, también conocida como nueva ley tributaria, es la tercera iniciativa remitida al parlamento por el presidente. El cuarto proyecto de Noboa que ha recibido el Parlamento es la "Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción". Las dos primeras iniciativas de leyes enviadas al legislativo fueron aprobadas por mayoría: la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, respaldada por 107 votos, de 137 posibles, el pasado 19 de diciembre; y la Ley Orgánica de Competitividad Energética que recibió el apoyo el pasado 10 de enero de 131 legisladores.

