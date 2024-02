https://sputniknews.lat/20240206/ni-paquetes-ni-mudanzas-las-peticiones-de-francia-a-sus-residentes-de-cara-a-los-juegos-olimpicos-1148039161.html

Ni paquetes ni mudanzas: las peticiones de Francia a sus residentes de cara a los Juegos Olímpicos

Los residentes de París y otras ciudades anfitrionas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 deberán evitar mudarse de casa durante la justa... 06.02.2024, Sputnik Mundo

A cinco meses de que comience el evento deportivo internacional, crece la indignación en la sociedad francesa por las medidas impuestas por la organización de los Juegos que ya afectan el transporte público y a la población sin hogar en la ciudad de la luz. En esta ocasión, el Gobierno de Emmanuel Macron aconsejó a la población que "planifiquen los pedidos de paquetes para que los últimos se entreguen antes del 24 de julio y después del 8 de septiembre o entre las dos Olimpiadas". Además, la ciudadanía deberá evitar mudarse de casa durante los Juegos, que comenzarán el 26 de julio. Diversos medios han informado sobre los conflictos internos que amenazan con empañar los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, el estadounidense Politico enumeró sospechas de fraude, el empleo de trabajadores indocumentados para la construcción de las instalaciones y hasta amenazas de huelga por parte de los trabajadores del transporte y la policía, que exigen aumentos y mejores condiciones laborales. En este contexto, el domingo 4 de febrero, manifestantes a favor de las personas sin hogar proyectaron sobre el Arco del Triunfo un mensaje que clama: "Juegos Olímpicos: no estamos preparados". A cargo de la protesta se encuentra la organización benéfica Médicos del Mundo, que forma parte de una alianza de ONG's que acusa a las autoridades de purgar a la población inmigrante y personas sin hogar, detalló The Times. Citando a Reuters, Politico también señaló que el Ministerio del Interior francés ha estado limpiando casas ocupadas y relegando a las afueras de la ciudad a las personas sin hogar, en un aparente intento de mejorar la imagen de la capital francesa antes de los Juegos.Entretanto, el principal sindicato de policías, Alliance, se muestra inconforme con las medidas adoptadas por la Administración de Macron. Así, de acuerdo con The Times, la organización que defiende los derechos laborales de los uniformados franceses declaró que ya es hora de que el Gobierno se organice. Con todo, los jefes de la justa deportiva han hecho caso omiso de las quejas. Por ejemplo, el director de operaciones de los Juegos Olímpicos de Verano, Édouard Donnelly, aseguró que diciembre que "Estamos cumpliendo con el cronograma en todo, incluso antes de lo previsto". Sin embargo, los residentes discrepan. "¿Cuánto tiempo pasará antes de que el jefe de policía simplemente nos pida a los parisinos que abandonemos la ciudad?", cuestionó un francés en redes sociales, citado por The Economist.

