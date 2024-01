https://sputniknews.lat/20240130/los-acontecimientos-politicos-que-amenazan-a-los-juegos-olimpicos-de-paris-2024-1147822447.html

Los acontecimientos políticos que amenazan a los Juegos Olímpicos de París 2024

Los acontecimientos políticos que amenazan a los Juegos Olímpicos de París 2024

De cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, el Comité Olímpico Internacional (COI) está monitoreando el impacto del conflicto palestino-israelí para... 30.01.2024, Sputnik Mundo

Debido a la operación especial rusa en Ucrania, activa desde febrero de 2022, la junta directiva del COI determinó que los atletas rusos y bielorrusos que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 deberán competir de forma neutral, esto es, sin bandera ni himno nacional.En ese contexto, Politico observó que las acusaciones de inconsistencia perseguirán a los organizadores olímpicos con respecto a los atletas israelíes, debido al asedio militar que el país hebreo sostiene contra la Franja de Gaza como represalia por el ataque sorpresa del movimiento palestino radical Hamás del 7 de octubre del año pasado. Al respecto, un portavoz del COI respondió a Politico que el comité deportivo se encuentra monitoreando la situación, así como "el impacto que tiene en los atletas israelíes y palestinos". Asimismo, precisó que "la discriminación no tiene cabida en los Juegos Olímpicos" y aseguró que los comités olímpicos nacionales tanto de Israel como de Palestina "han estado operando en coexistencia pacífica durante décadas". Disputas en París A lo anterior se suman los conflictos internos de Francia. De acuerdo con Politico, el periodo previo al encendido de la llama olímpica —que se llevará a cabo el 26 de julio— ha estado marcado por sospechas de fraude, el empleo de trabajadores indocumentados para la construcción de las instalaciones y otras controversias que incluso enfrentaron al Gobierno de Emmanuel Macron con el de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Por ejemplo, los trabajadores del transporte y los sindicatos de policía, recordó el portal, amenazaron con irse a huelga si no reciben aumentos y mejores condiciones laborales. Además, citando a Reuters, Politico señaló que el Ministerio del Interior francés ha estado limpiando casas ocupadas y relegando a las afueras de la ciudad a las personas sin hogar, en un aparente intento de mejorar la imagen de la capital francesa antes de los Juegos. Asimismo, un viaje realizado por Anne Hidalgo al territorio francés de Tahití, en el Pacífico sur, en donde se realizará la competencia de surf, se vio envuelto en una serie de protestas por parte de los lugareños, que se oponen a la construcción de nueva infraestructura por los posibles impactos ambientales sobre los corales. Mientras que la ceremonia de apertura en el emblemático río Sena, a la que se tiene prevista la asistencia de 40.000 personas, corre importantes riesgos de seguridad y terrorismo. A decir de Aubin, "ciertos grupos podrían utilizarlo para enviar un mensaje. Va a ser un momento muy tenso". ¿Doble rasero?Tras el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, el COI recomendó a las federaciones deportivas internacionales que no permitieran a los atletas de Rusia y Bielorrusia participar en competiciones debido al conflicto.Sin embargo, en marzo del año pasado, el comité dio un giro y aconsejó a las federaciones internacionales permitir que los deportistas rusos y bielorrusos que no apoyaran a Rusia ni estuvieran vinculados con el Ejército ni fuerzas de seguridad participen en los eventos de forma neutra. Pese a todo, muchos países se opusieron a la posible admisión de los deportistas rusos y bielorrusos e incluso plantearon boicotear el evento por esa razón.Con todo, el 8 de diciembre de 2023, el COI anunció que, de los 4.600 atletas que clasificaron para los juegos de este año, sólo 11 deportistas rusos y bielorrusos serían admitidos de forma neutral. Por otro lado, el 7 de octubre de 2023 el movimiento palestino Hamás atacó a Israel desde la Franja de Gaza causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos. Además, tomó como rehenes a unas 250 personas.En represalia, Tel Aviv declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra la infraestructura en Gaza, impuso un bloqueo total al enclave palestino y cortó el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible.Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, los incesantes bombardeos israelíes han asesinado a más de 26.600 palestinos y causaron al menos 65.400 heridos en la Franja de Gaza.

