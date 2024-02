https://sputniknews.lat/20240206/ucrania-lanza-auditoria-de-las-ffaa-tras-rumores-sobre-la-destitucion-de-su-comandante-en-jefe-1148026756.html

Ucrania lanza auditoría de las FFAA tras rumores sobre la destitución de su comandante en jefe

Ucrania lanza auditoría de las FFAA tras rumores sobre la destitución de su comandante en jefe

Ucrania está realizando una auditoría de las principales estructuras estatales, incluyendo el desempeño de las FFAA del Estado, declaró el asesor de la... 06.02.2024, Sputnik Mundo

Durante su intervención para el medio ucraniano New Voice, Mijailo Podoliak mencionó una "nueva situación" en el conflicto con Rusia y un "cierto estancamiento", sin especificar detalles. De acuerdo con el artículo, el asesor del presidente ucraniano informó de una auditoría en curso "de todo lo ocurrido en los dos últimos años" en el país.Las declaraciones de Podoliak llegan mientras circulan rumores no confirmados sobre la posible ruptura entre el mandatario ucraniano y su comandante en jefe de las FFAA del Estado. Afirman que durante la noche del 30 de enero se habría celebrado una reunión en la que Zelenski le comunicó al general Zaluzhni que había decidido destituirlo para ponerlo en otro cargo.En este contexto, el 4 de febrero, Zelenski confirmó en una entrevista a la emisora italiana Rai1 que está pensando en sustituir a algunos altos funcionarios estatales, "no solo en el Ejército" en búsqueda de "un reinicio y un nuevo comienzo".

