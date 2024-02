https://sputniknews.lat/20240206/los-socios-occidentales-de-ucrania-estan-nerviosos-por-la-inminente-reestructuracion-de-sus-ffaa-1148013596.html

"Los socios occidentales de Ucrania están nerviosos por la inminente reestructuración de sus FFAA"

En una entrevista con la señal italiana 'Rai1', el presidente ucraniano corroboró los reportes periodísticos que señalaron la pasada semana que busca desplazar...

"Definitivamente es necesario un reinicio, un nuevo comienzo”, dijo Zelenski a Rai1 de Italia en una entrevista publicada el pasado domingo 4 de febrero, cuando se están a punto de cumplir dos años del inicio de la operación especial rusa en Ucrania.Si bien Zelenski no dio nombres, sus palabras fueron ampliamente interpretadas como una confirmación de los reportes periodísticos que indicaban que el presidente ucraniano buscaba deshacerse de Zaluzhni, con quien estaría enfrentado hace varios meses, y cuya alta popularidad entre los ucranianos, y el presunto apoyo de los socios de la OTAN al funcionario, serían las razones por la cual todavía se mantiene en su cargo.Una de las fuente señaló que estaban preocupados por la popularidad de Zaluzhni entre los soldados rasos de Ucrania, así como entre la población en general, lo que podría provocar una reacción violenta cuando la unidad es crucial.Numerosas filtraciones, tanto en medios ucranianos como internacionales, vienen señalando la molestia de Zelenski no solo con los decepcionantes resultados de la muy publicitada contraofensiva de verano por parte de las fuerzas ucranianas, sino también de lo que el líder ucraniano considera una actitud no lo suficientemente optimista de Zaluzhni sobre las probabilidades de su país en el campo de batalla ante Rusia.Zelenski pareció aludir a esa diferencia con su jefe militar en la entrevista con Rai1 al declarar que "Si queremos ganar, todo el mundo tiene que empujar en el mismo sentido, convencidos de la victoria, no podemos perder la esperanza, no podemos rendirnos, tenemos el derecho a tener energía positiva".En tanto, el diario ucraniano Pravda informó este 5 de febrero que Zelenski también considera reemplazar al jefe del Estado Mayor, Serhii Shaptala, añadiendo que todos estos cambios serían anunciados esta semana.El diario británico Financial Times, que fue uno de los primeros en reportar sobre las intenciones de Zelenski en destituir a su jefe militar, informó que Zaluzhni, a quien carecterizan como "habitualmente poco activo" en las redes sociales, ha publicado dos mensajes en su página de Facebook en los últimos días en apoyo de Shaptala, lo que corroboraría los reportes de que el líder ucraniano busca remover también a dicho funcionario.

