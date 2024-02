https://sputniknews.lat/20240201/como-controla-eeuu-el-uso-de-sus-armas-en-el-conflicto-de-ucrania-1147906142.html

驴C贸mo controla EEUU el uso de sus armas en el conflicto de Ucrania?

驴C贸mo controla EEUU el uso de sus armas en el conflicto de Ucrania?

El Il-76 con prisioneros ucranianos fue derribado con un misil estadounidense. Esto "no deja duda" de que Ucrania emplea armamento occidental contra la... 01.02.2024

2024-02-01T19:22+0000

2024-02-01T19:22+0000

2024-02-01T19:22+0000

Las FFAA de Ucrania utilizan activamente el armamento occidental no solo contra objetivos militares, sino tambi茅n contra blancos que no suponen ninguna amenaza para las tropas ucranianas, afirm贸 a Sputnik el veterano del Ej茅rcito sovi茅tico y ruso, el coronel de la reserva y experto militar, Andr茅i Koshkin.Asimismo, el coronel record贸 que la Duma Estatal tom贸 la decisi贸n de informar al Congreso de EEUU y exigir una respuesta sobre el motivo por el que su dinero y sus armas sirven para asesinar a civiles en territorio ruso. Adem谩s, el experto consider贸 esencial plantear esta cuesti贸n al Consejo de Seguridad de la ONU y probar que, a pesar de la exigencia de no utilizar armas occidentales contra la poblaci贸n civil, Kiev sigue violando persistentemente los acuerdos.Washington no tiene ning煤n control sobre el uso de sus misiles por parte de los ucranianos, expres贸 Koshkin y agreg贸 que el jefe del Pent谩gono, Lloyd Austin, afirmaba que solo escoltaban los env铆os militares hasta la frontera. Pero luego el Congreso exigi贸 una auditor铆a, entonces crearon un grupo en Kiev, pero implicaba tramas de corrupci贸n, subray贸.A su vez, el periodista militar, Alex茅i Borzenko, tambi茅n indic贸 a Sputnik que los ucranianos utilizan el equipo militar occidental "a su discreci贸n". Pero, al mismo tiempo, el control de Washington hasta cierto punto se sigue ejerciendo, precis贸.Borzenko se帽al贸 que el Comit茅 de Investigaci贸n de Rusia realiza un trabajo tit谩nico en el territorio de Ucrania. Se documenta detalladamente los numerosos cr铆menes de las fuerzas ucranianas, registrando todo: bombardeos de Donetsk y civiles.El 24 de enero, un avi贸n de transporte militar ruso Il-76 fue derribado en la regi贸n de B茅lgorod. A bordo se encontraban seis tripulantes, 65 soldados ucranianos prisioneros y tres soldados rusos que los acompa帽aban. La cat谩strofe no dej贸 supervivientes. El Comit茅 de Investigaci贸n de Rusia comunic贸 que los fragmentos hallados en el lugar del suceso son elementos del misil MIM-104A de la bater铆a antia茅rea estadounidense Patriot.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia recordaron que no es la primera vez que Kiev masacra brutalmente a sus propios militares prisioneros. Tales acciones muestran claramente la incompetencia del "r茅gimen de Kiev" de negociar, se帽alaron.

