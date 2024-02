https://sputniknews.lat/20240207/ataques-a-los-nord-stream-son-un-plan-de-eeuu-de-abrir-una-brecha-entre-rusia-y-europa-occidental-1148053855.html

Ataques a los Nord Stream son un plan de EEUU "de abrir una brecha entre Rusia y Europa Occidental"

Ataques a los Nord Stream son un plan de EEUU "de abrir una brecha entre Rusia y Europa Occidental"

07.02.2024

Hace casi un año, el periodista de investigación Seymour Hersh, ganador del Premio Pulitzer, publicó su historia sensacional sobre la participación de EEUU y Noruega en el ataque de sabotaje contra los gasoductos Nord Stream 1 y 2 del 26 de septiembre de 2022.Hasta la fecha, ninguno de los países occidentales implicados en la investigación posterior —Suecia, Dinamarca y Alemania— ha presentado explicaciones sobre lo ocurrido ni ha nombrado a un culpable. Además, Suecia anunció que está suspendiendo su investigación sobre las explosiones.Suecia y Dinamarca anunciaron que llevarían a cabo una investigación pocos días después del atentado, recordó Hersh en su artículo del 6 de febrero. Alemania les seguiría el 2 de octubre de 2022. Suecia señaló que no se uniría a ninguna investigación conjunta porque "implicaría la transferencia de información relacionada con la seguridad nacional del país", apuntó el periodista ganador del Premio Pulitzer."El fracaso de las dos naciones para completar su investigación puede haber derivado del hecho, como me informaron, de que algunos altos funcionarios de ambos países entendían precísamente lo que estaba pasando", agregó.Por su parte, el Kremlin anunció el 28 de septiembre de 2022 que Rusia estaba dispuesta a considerar las solicitudes de los países de la UE para realizar una investigación conjunta sobre el incidente del Nord Stream. No obstante, Occidente no solo rechazó la petición de Moscú, sino que además culpó a Rusia de destruir sus propios gasoductos. El 12 de octubre de 2022, el Presidente ruso Vladímir Putin calificó el incidente de "acto de terrorismo internacional".Sin embargo, no solo Suecia y Dinamarca mostraron poca o ninguna curiosidad por llegar al fondo del incidente. EEUU tampoco parecía interesado, afirma Hersh.Citó en particular la declaración de la Casa Blanca en aquel momento de que no tomaría una "determinación definitiva" hasta que sus aliados en la región concluyeran su trabajo."No hay pruebas de que el presidente Biden, en los 16 meses transcurridos desde la destrucción de los oleoductos, haya 'encargado' —palabra de arte en la comunidad de inteligencia estadounidense— a sus expertos que lleven a cabo una investigación a fondo de las explosiones", señaló Hersh.El periodista galardonado con el Premio Pulitzer destacó que, a pesar de que Alemania fue el país que más sufrió las consecuencias de la explosión (que privó a sus industrias de la fuente de un flujo energético relativamente barato y fiable procedente de Rusia), el canciller Olaf Scholz, o cualquier otro alto dirigente alemán, no hizo ningún esfuerzo significativo por determinar quién la cometió.El periodista de investigación subrayó que, en su lugar, los principales medios de comunicación estadounidenses y alemanes difundían la historia de "un yate de 49 pies que sería la embarcación utilizada para el buceo técnico de alto riesgo".En sus artículos anteriores, Hersh desbarató el argumento del yate Andrómeda, sugiriendo que la CIA inventó la historia y se la dio a conocer a la prensa occidental para distraer la atención pública de su artículo revelador. Sorprendentemente, algunos medios de comunicación occidentales no tardaron en encontrar numerosas lagunas en la historia de Andrómeda y las denunciaron.El periodista cree que "el sabotaje en el mar Báltico fue el resultado de una antigua política estadounidense de abrir una brecha entre Rusia y Europa Occidental".Citó a Emmanuel Todd, demógrafo y politólogo francés, quien afirmó en su reciente entrevista que "uno de los grandes objetivos de la política estadounidense, y, por tanto, de la OTAN, era detener la inevitable reconciliación de Rusia y Alemania". Por eso, en opinión de Todd, Washington "destruyó el gasoducto Nord Stream"."En el momento en que Biden ordenó la destrucción de los gasoductos, el temor estadounidense era que el canciller [alemán] Scholz, que a petición de Washington había cerrado 750 millas de gas ruso en el nuevo gasoducto Nord Stream 2 que estaba listo en el otoño de 2021 para ser entregado a un puerto en Alemania, cambiara de opinión y dejara fluir el gas, aliviando las preocupaciones económicas alemanas y restableciendo una importante fuerza energética para la industria alemana. No dejaron que eso sucediera y desde entonces Alemania está sumida en la agitación económica y política", concluyó Hersh.Tras abandonar la investigación, se prevé que Suecia entregue a Alemania las pruebas descubiertas.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia observaría de cerca cómo los encargados alemanes llevan a cabo la indagación."Los contribuyentes en Alemania sufren, las empresas y compañías alemanas sufren, pierden su competitividad, pierden su rentabilidad sin este gas. Será interesante ver con qué escrupulosidad las autoridades alemanas realizarán esta investigación", agregó el portavoz ruso.

