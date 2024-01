https://sputniknews.lat/20240108/polonia-habria-ocultado-informacion-sobre-los-autores-del-sabotaje-contra-los-nord-stream-1147209934.html

Polonia habría ocultado información sobre los autores del sabotaje contra los Nord Stream

Polonia habría ocultado información sobre los autores del sabotaje contra los Nord Stream

Varsovia intentó ocultar datos sobre los sospechosos por las explosiones en los ramales de los gasoductos Nord Stream y se mostró reacia a cooperar con la... 08.01.2024, Sputnik Mundo

Varsovia no respondió a las preguntas en el marco de la investigación, distorsionó o dio información contradictoria en relación con los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream, indica el diario estadounidense citando a investigadores europeos.De acuerdo con The Wall Street Journal, la investigación se inclina desde hace tiempo a creer que el atentado se llevó a cabo desde el territorio de Ucrania a través de Polonia, pero debido a la falta de voluntad de Varsovia para cooperar, es difícil establecer si el sabotaje fue organizado con el conocimiento del entonces Gobierno polaco o no.Según los interlocutores del periódico, varias agencias de seguridad polacas se negaron a facilitar a la investigación imágenes de video de cámaras de vigilancia situadas en territorio del país. Además, funcionarios de varios organismos, incluido el Servicio de Seguridad del Ministerio del Interior, "no respondieron a las peticiones, distorsionaron la información o dieron información contradictoria".Al mismo tiempo, los investigadores alemanes esperaron al menos dos meses para reunirse con sus colegas polacos, por lo que tuvieron la impresión de que estos no querían o no podían cooperar, agrega el artículo.El 26 de septiembre de 2022 se descubrieron fugas de gas en el sistema de gasoductos Nord Stream, y funcionarios de la Unión Europea (UE) admitieron que podría haber sido el resultado de un "ataque deliberado".El 8 de febrero de 2023, Seymour Hersh, periodista estadounidense y ganador de un Pulitzer, hizo un efecto bomba al detallar el aparente complot del equipo de Biden y de la comunidad de inteligencia estadounidense para volar los gasoductos Nord Stream con la ayuda de saboteadores noruegos.En noviembre, The Wall Street Journal publicó un artículo en el que aseguró que un militar ucraniano de alto rango relacionado con los servicios de inteligencia de Kiev habría desempeñado un papel importante en las explosiones de los gasoductos.A su vez, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que es muy probable que los gasoductos Nord Stream hayan sido volados por Estados Unidos o alguien más a petición suya.

