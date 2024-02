https://sputniknews.lat/20240207/ejercito-de-eeuu-no-puede-garantizar-el-paso-seguro-de-barcos-atacados-por-huties-en-el-mar-rojo-1148042020.html

Ejército de EEUU "no puede garantizar el paso seguro" de barcos atacados por hutíes en el mar Rojo

Ejército de EEUU "no puede garantizar el paso seguro" de barcos atacados por hutíes en el mar Rojo

La firma de inteligencia Ambrey afirma que los intentos de EEUU y el Reino Unido para defenderse de los rebeldes de Yemen no han tenido éxito. 07.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-07T02:06+0000

2024-02-07T02:06+0000

2024-02-07T02:06+0000

internacional

eeuu

📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes

yemen

irán

israel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/1a/1147758626_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_5cf63805c7fed298723805ce70973e4c.jpg

"Aviones de combate estadounidenses y británicos han estado atacando periódicamente objetivos hutíes en Yemen durante casi un mes, pero esa campaña todavía no puede garantizar el paso seguro de los barcos comerciales que navegan por el mar Rojo", asegura el diario Washington Times, citando el análisis de la firma. La empresa británica, dedicada a la gestión global de riesgos e inteligencia marítima, dio a conocer a principios de la semana el trabajo, para analizar el impacto de la ofensiva encabezada por EEUU contra el grupo rebelde, que cuenta con el apoyo de Irán."Hasta ahora, los ataques [de los Hutíes] no han causado heridos, pero varios barcos han sufrido daños estructurales y los ataques han provocado graves incendios", añade el informe.Los hutíes, que controlan buena parte de Yemen, incluyendo la capital Saná, han explicado que sus ataques contra los barcos comerciales en el golfo de Adén y el mar Rojo, que vienen llevando desde mediados de noviembre, son en protesta de la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, y también contra el apoyo a Tel Aviv de Washington, que ha continuado enviando ayuda económica y militar al gobierno de Benjamín Netanyahu para su campaña bélica, que ya ha dejado casi 28 mil palestinos muertos, la gran mayoría de ellos civiles.El 18 de diciembre, EEUU puso en marcha la mencionada operación multinacional Guardián de la Prosperidad, con la participación de más de 20 países, para proteger la seguridad en esta zona clave para el comercio internacional, pero esta medida no disuadió a los hutíes.Desde mediados de enero, EEUU lanzó varias rondas de ataques contra objetivos de Ansarolá en Yemen, algunas en coordinación con el Reino Unido y otros aliados.

https://sputniknews.lat/20240206/eeuu-lanza-un-nuevo-ataque-contra-los-huties-de-yemen--1148015379.html

https://sputniknews.lat/20240206/los-huties-reivindican-ataques-a-un-barco-britanico-y-otro-estadounidense-en-el-mar-rojo-1148017358.html

eeuu

yemen

irán

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 📰 crisis en el mar rojo por ataques hutíes, yemen, irán, israel