El Kremlin confirma que el periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó a Putin

El Kremlin confirma que el periodista estadounidense Tucker Carlson entrevistó a Putin

El vocero de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, confirma que el presidente ruso, Vladímir Putin concedió ayer, 6 de febrero, una entrevista al periodista... 07.02.2024

Respecto a la supuesta transcripción de la entrevista que apareció en internet, el portavoz aseguró que "obviamente" se trata de "falsificaciones absolutas". Peskov, al comentar la idea de Carlson de entrevistar al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agregó que no puede hablar en nombre del periodista y que "eso ya es un asunto del régimen de Kiev".Es probable que el periodista publique su entrevista el jueves 8 de febrero, informó el periódico The Wall Street Journal, citando a fuentes conocedoras del asunto.El 6 de febrero, Carlson, que se encuentra en Moscú, publicó en la red social X un anuncio de lo que, según afirma, será una entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.El periodista alegó que lo está haciendo porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región". Aparte de eso, denunció intentos de la Casa Blanca de impedir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún Gobierno o organización.Si bien Carlson señaló que desde el inicio de la crisis ucraniana los países occidentales solo entrevistaron al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y no de manera objetiva, convirtiéndolo todo en "propaganda gubernamental", agregó que su equipo también ha solicitado una entrevista con Zelenski.En septiembre de 2023, Carlson afirmó que ya había intentado entrevistar al presidente ruso, pero que el Gobierno estadounidense se lo "impidió". "Bueno, no te permiten escuchar la voz de Putin, ¿por qué?", dijo Carlson a la revista suiza Die Weltwoche.Carlson, de 54 años, realiza entrevistas independientes y las publica en la X. Es expresentador estrella de la Fox News, y un partidario acérrimo del expresidente de EEUU Donald Trump. Carlson fue despedido en abril de 2023 después de que el canal se viera envuelto en un caso de difamación, cuando el periodista denunció un supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020.Nord StreamEl Kremlin aseguró que seguirá de cerca la investigación del sabotaje a los gasoductos rusos Nord Stream perpetrado en septiembre de 2022 cerca de una isla danesa y frente a las costas de Suecia.Sus declaraciones se producen después de que el Gobierno de Suecia diera por finalizada su investigación del sabotaje al gasoducto ruso Nord Stream cometido frente a las costas de ese país nórdico.Peskov subrayó que las autoridades suecas hasta la fecha no compartieron con Rusia los datos de esa supuesta investigación y ahora simplemente decidieron cerrar el caso.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas bajo control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).El 8 de febrero de 2023, el periodista estadounidense Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, afirmó que buzos militares de Estados Unidos colocaron cargas explosivas bajo los gasoductos rusos durante los ejercicios Baltops de la OTAN, a mediados de 2022, que luego fueron activadas por los noruegos.Alemania, Dinamarca y Suecia se han negado a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia, y no comparten los resultados de sus pesquisas. El Kremlin declaró en repetidas ocasiones que la investigación del atentado contra los Nord Stream debe ser transparente y que el mundo debe conocer al culpable.

