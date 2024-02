Guterres considera "totalmente inaceptable" que África no tenga puesto en el Consejo de Seguridad

https://sputniknews.lat/20240207/guterres-considera-inaceptable-que-africa-no-tenga-puesto-en-consejo-de-seguridad-1148057207.html

África tiene tres de los quince asientos del Consejo de Seguridad, pero son rotatorios: los cinco puestos permanentes están en poder de Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia.Al presentar ante la Asamblea General sus prioridades para 2024, Guterres lamentó la incapacidad de los miembros del Consejo de Seguridad para ponerse de acuerdo ante los actuales desafíos globales.En un mensaje previo, Guterres reivindicó la necesidad de un asiento permanente para África, continente donde la ONU ha desplegado múltiples misiones de paz y mantiene labores de seguridad.Fallas de Consejo de Seguridad de la ONU se profundizan, advierte GuterresGuterres afirmó que la creciente disfunción en el Consejo de Seguridad del organismo internacional es más peligrosa, porque el mundo carece de los mecanismos para gestionar los conflictos que existieron durante la Guerra Fría."La disfunción actual es más profunda y peligrosa. Durante la Guerra Fría, mecanismos bien establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias. En el mundo multipolar actual, esos mecanismos faltan. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos", indicó.Guterres dice que la inteligencia artificial no debe reemplazar la acción humanaLa inteligencia artificial (IA) no debe reemplazar la acción humana y debe permanecer siempre bajo control humano, con un enfoque universal para mitigar los riesgos de desinformación, afirmó el secretario general de la ONU.Guterres añadió: "La IA ya está creando riesgos en torno a la desinformación, la privacidad y los prejuicios. La tecnología debe reducir las desigualdades, no reproducirlas, ni enfrentar a las personas entre sí. La IA afectará a toda la humanidad, por lo que necesitamos un enfoque universal".

