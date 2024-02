https://sputniknews.lat/20240207/la-rada-ucraniana-aprueba-polemico-proyecto-de-ley-de-movilizacion-1148053997.html

La Rada ucraniana aprueba polémico proyecto de ley de movilización

La Rada ucraniana aprueba polémico proyecto de ley de movilización

MOSCÚ (Sputnik) — La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó en primera lectura un proyecto de ley que endurece las reglas de la movilización militar... 07.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-07T15:21+0000

2024-02-07T15:21+0000

2024-02-07T15:47+0000

defensa

ucrania

movilización

volodímir zelenski

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0c/05/1146301952_0:206:3069:1932_1920x0_80_0_0_ea66e1aa1fbaf43e8c64108329e3c77d.jpg

Según agregó, aún habrá una segunda lectura y se introducirán enmiendas. El propio Goncharenko aseguró que votó en contra del documento. El nuevo proyecto de ley sobre la movilización fue elevado a la Rada el 30 de enero. Los medios ucranianos comunicaron que de acuerdo a ese proyecto, los varones en edad militar deberán presentarse en las oficinas de reclutamiento en un plazo de 60 días para confirmar los datos de registro. Además, según ya informó el Ministerio de Defensa ucraniano, el proyecto de ley no prevé el reclutamiento de personas con discapacidad y mantiene el derecho a los desplazamientos sin la autorización de la oficina de reclutamiento. Según el Ministerio de Defensa, el plazo máximo de servicio para los soldados durante la ley marcial será de 36 meses. El 24 de febrero 2022 se impuso la ley marcial en Ucrania y, al día siguiente, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó el decreto sobre la movilización general que prohibía, entre cosas, salir del país a los hombres de entre 18 y 60 años. El diario The New York Times informó anteriormente que Ucrania intenta atraer a más mujeres al Ejército, lo que indica las enormes bajas militares. En diciembre pasado, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que la operación continuará hasta que Rusia logre la desnazificación, la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240203/se-prepara-zaluzhni-para-derroar-a-zelenski-1147964928.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, movilización, volodímir zelenski, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania