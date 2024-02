https://sputniknews.lat/20240207/ministro-canadiense-nos-volvimos-adictos-a-trabajadores-extranjeros-temporales-1148044388.html

Ministro canadiense: "Nos volvimos adictos a trabajadores extranjeros temporales"

Ministro canadiense: "Nos volvimos adictos a trabajadores extranjeros temporales"

En medio de un fuerte debate en EEUU y Europa sobre la migración, el ministro de Inmigración de Canadá, Marc Miller, hizo estas declaraciones a la agencia... 07.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-07T03:34+0000

2024-02-07T03:34+0000

2024-02-07T03:34+0000

internacional

canadá

justin trudeau

alexéi miller

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/07/1148044219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d6a4eeede592d890f194b3d5c32fabd.jpg

Recientemente, Canadá introdujo medidas para limitar la dependencia del país de la mano de obra extranjera temporal y de estudiantes internacionales, sobre ello el encargado del rubro aseguró a la agencia Bloomberg que las disposiciones en ese sentido continuarán.El mes pasado, Miller estableció un límite a las visas de estudiantes extranjeros, reduciéndolas en un 35% para el 2024. Además, puso final a una política que permitía a las parejas de estudiantes extranjeros trabajar legalmente en el país.Según adelanta Bloomberg, el ministro de Inmigración ahora planea recortar una medida que permite a los estudiantes extranjeros trabajar legalmente hasta 40 horas semanales. La disposición la había instaurado el propio gobierno de Trudeau en el 2022 como respuesta a la caída de la mano de obra internacional como consecuencia del descenso de la llegada de extranjeros por la pandemia.El funcionario defendió la decisión ante Bloomberg como necesaria en aquel momento, pero dijo que próximamente las horas que los estudiantes extranjeros tendrán permitidos trabajar semanalmente será alrededor de la mitad de lo que está permitido actualmente. De acuerdo al medio financiero, esta oleada de estudiantes extranjeros y trabajadores temporales que han llegado al país desde el 2022 "ha contribuido a elevar los costos de la vivienda, provocando una reacción contra el gobierno del primer ministro Justin Trudeau", cuya aprobación ha resentido el reciente aumento del costo de vida.Sin embargo, no todos los actores del mundo empresarial canadiense están de acuerdo con el cambio en la política laboral migratoria.Dan Kelly, presidente de la Federación Canadiense de Empresas Independientes, le dijo a Bloomberg que el gobierno de Trudeau parece estar en "modo de pánico" y haciendo cambios radicales sin pensar en las ramificaciones, especialmente para las comunidades más pequeñas y rurales que dependen de la mano de obra extranjera.Por su parte, el Retail Council of Canada pidió que el recorte de horas de trabajo semanales permitidas para los estudiantes extranjeros no sea tan grande, recalcando los beneficios que este sistema proveía."Para los estudiantes internacionales, el comercio minorista puede proporcionar una manera de complementar sus ingresos, mejorar sus habilidades lingüísticas y brindar habilidades laborales útiles, desde el comercio minorista de primera línea y el servicio al cliente hasta la logística y la cadena de suministro", dijo la portavoz del ente, Michelle Wasylyshen, en un correo electrónico dirigido a Bloomberg.

https://sputniknews.lat/20240126/caos-en-la-frontera-y-altos-niveles-de-migracion-podrian-costarle-la-eleccion-a-biden-1147719686.html

https://sputniknews.lat/20231222/encuesta-el-53-de-los-canadienses-considera-que-su-economia-ha-empeorado-con-trudeau-1146807067.html

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

canadá, justin trudeau, alexéi miller, pandemia de coronavirus