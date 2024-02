Objetivos declarados de EEUU en Oriente Próximo son "inalcanzables" mientras fluya la ayuda a Israel

https://sputniknews.lat/20240207/objetivos-declarados-de-eeuu-en-oriente-proximo-son-inalcanzables-mientras-fluya-la-ayuda-a-israel-1148048872.html

La muerte de los soldados estadounidenses fue la primera baja del país norteamericano en medio de meses de indignación por el respaldo de EEUU a la campaña israelí en Gaza, destacó Esteban Carrillo. En sus palabras, Washington, por su parte, mató a unas 40 personas en sus ataques de represalia y al parecer con civiles representados entre las bajas.Carrillo criticó los argumentos estadounidenses de que el Gobierno iraní está orquestando ataques contra las tropas de su país, argumentando que los combatientes de la región "actúan de forma independiente por una causa común porque la cuestión palestina es una causa común en todo el mundo árabe, incluido Irán". El trato a los palestinos fue uno de los principios fundadores de la revolución iraní de 1959, que dio paso al sistema político actual del país, precisó.Teherán también adoptó una postura fuertemente antiimperialista, criticando con frecuencia el papel de Washington en Oriente Próximo. Indicó que Irán fue víctima de un golpe de Estado respaldado por EEUU en 1953, una de las primeras operaciones exitosas de la recién creada Agencia Central de Inteligencia (CIA).Carrillo argumentó que desafiar la mortífera incursión israelí en Gaza, que ha matado a casi 30.000 palestinos, es la única manera de lograr la disuasión contra los ataques a las tropas estadounidenses. "Parece que a la gente de la Casa Blanca le gusta fingir que no entiende de esto, le gusta fingir que todos estos conflictos no tienen relación. [El asesor de Seguridad Nacional de Biden] John Kirby la semana pasada se puso delante de los periodistas y dijo que no cree que lo que está ocurriendo en Yemen y lo que está ocurriendo en Irak y Siria esté relacionado con lo que está ocurriendo en Gaza", señaló el analista al agregar que la postura de Kirby es "una completa locura". Mientras tanto, en sus palabras, los grupos que apoyan la causa palestina en todo Oriente Próximo gozan de un importante apoyo por su resistencia a los objetivos estadounidenses en la región. "La popularidad de Hamás está por las nubes. Lo mismo ocurre con Irán, lo mismo ocurre con Hezbolá, lo mismo ocurre con los yemeníes, su popularidad va en aumento. ¿Por qué? Porque están en el lado correcto de la historia", señaló el periodista.Por el contrario, el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha enfrentado a una importante oposición en su intento de sortear las tensiones entre los sectores proisraelíes y propalestinos en su país.Alrededor del 5% de la población de Gaza murió, está desaparecida o herida, según informes recientes. Mientras tanto, Tel Aviv se enfrenta a una importante oposición política con una reciente sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que determina que las acusaciones de genocidio israelí son plausibles.EEUU ha sido históricamente un firme defensor de Israel, añadió el analista. El expresidente estadounidense Harry Truman describió su motivación para apoyar al Estado judío en términos contundentes a un asesor de la Casa Blanca. "Tengo que responder ante cientos de miles de personas que están ansiosas por el éxito del sionismo. No tengo cientos de miles de árabes entre mis electores", indicó el exmandatario estadounidense.

