"Moralmente quebrada": la Administración Biden no puede esconderse de las críticas sobre Gaza

Los funcionarios de los organismos estatales de EEUU defienden cada vez más un alto al fuego en Gaza, declaró a Sputnik la coeditora de 'Popular Resistance'... 04.02.2024, Sputnik Mundo

El 1 de febrero, la administradora de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, según sus siglas en inglés) y académica especializada en los estudios de genocidio, Samantha Power, fue blanco de críticas durante un acto público por su complicidad en el apoyo de Israel a la Administración Biden y sus acciones en Gaza.Dicha desconexión entre la Administración Biden y sus funcionarios demuestra hasta qué punto la postura de los primeros sobre Gaza se ha vuelto "moralmente quebrada", declaró a Sputnik Margaret Flowers. De acuerdo con sus palabras, cientos de empleados del Congreso y muchos miembros del personal de la Casa Blanca llaman a sus jefes, o al mismo presidente Joe Biden, exigiendo un alto al fuego."El hecho de que se manifiesten personas de la Administración que a menudo arriesgan su puesto de trabajo para llevar a cabo estas acciones, creo que es importante y muestra un cambio real en este país y lo moralmente quebrada que está esta Administración por apoyar el genocidio", subrayó Flowers.Igualmente, Flowers opina que algunas de las personas implicadas en el funcionamiento de estas instituciones públicas carecen de "buen análisis político" para comprender plenamente la esencia de aquello para lo que trabajan. Como ejemplo, cita la USAID, que contiene en su acrónimo la favorablemente percibida por el público 'AID' o 'ayuda'.Flowers cree que tal extralimitación de EEUU y sus aliados se extiende en áreas diferentes, pero ahora no pasa desapercibido para los demás, "y todo el mundo lo está viendo". Este cambio, según ella, se debe a que las acciones de Israel en Gaza están a la vista de todos.En este contexto, recordó el modo de cubrir los acontecimientos en el enclave palestino por los principales medios de comunicación corporativos de EEUU que tienen por objetivo "defender el statu quo". Sin embargo, en un momento cuando otros "publican la verdad sobre lo que está ocurriendo", influyendo a la percepción pública, dichos medios pierden la posibilidad de seguir en su línea "con la misma firmeza". (...) "Porque no pueden salvar la cara haciendo eso cuando el resto del mundo ve realmente lo que está ocurriendo", argumentó Flowers.En su punto de vista, la situación en Gaza ha alcanzado tal punto que personas que antes se interesaban poco por la política exterior ahora siguen de cerca lo que pasa ahí.Flowers cree que si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no hubiera avanzado en el caso de genocidio contra Israel, el sur global se habría movilizado para sustituirla a ella y a otras instituciones por otras que pudieran hacerlo. En cuanto a la reacción de los Gobiernos estadounidense e israelí sobre el fallo de la CIJ que cuestiona su compromiso de cumplir plenamente la decisión, Flowers indicó que es la práctica tradicional de EEUU calificar las cosas de ilegítimas cuando no responden a sus intereses y considerarlas legítimas cuando coinciden con sus expectativas."Mientras Canadá y EEUU siguen diciendo que estas acusaciones son 'infundadas'. El resto del mundo les mira, sacude la cabeza y dice: '¿Qué quieren decir? Estamos viendo cómo se produce el genocidio ante nosotros'".Flowers recordó la decisión de EEUU y otros países occidentales de dejar de financiar la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés), que describió como "uno de los últimos salvavidas para los palestinos de Gaza".

