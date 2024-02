Más votantes del opositor Partido Republicano piensan que la respuesta de Israel ha ido demasiado lejos en comparación con noviembre, mientras que una mayoría similar de demócratas mantiene esta creencia, añade el reporte. En tanto, el 31% de los encuestados opinó que la campaña militar israelí "ha sido más o menos correcta" y otro 15% considera que no ha ido "lo suficientemente lejos". La encuesta se realizó entre 1.152 adultos estadounidenses del 25 al 29 de enero. El 7 de octubre, el movimiento palestino Hamás atacó Israel en una operación relámpago que causó unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y la captura de unos 250 rehenes. En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició ataques masivos contra viviendas, escuelas, hospitales y otras instalaciones civiles en Gaza, al tiempo que imponía un bloqueo total al enclave palestino, cortando el suministro de agua, alimentos, medicinas, electricidad y combustible. Rusia y otros países instan a Israel y a Hamás a pactar un alto el fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

La mitad de estadounidenses cree que Israel fue "demasiado lejos" en la guerra de Gaza

© AP Photo / Nam Y. Huh Un simpatizante sostiene banderas israelíes y estadounidenses en un acto de solidaridad en Glencoe, Illinois, 10 de octubre de 2023. © AP Photo / Nam Y. Huh

WASHINGTON (Sputnik) — La mitad de estadounidenses cree que las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza "han ido demasiado lejos", según una encuesta de 'The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research'.